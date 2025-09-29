Son Mühür- Karşıyaka Belediye Meclisi AK Parti Grup Başkanvekili Hasan Ünal, Karşıyaka Belediyesi'nin temizlik hizmetlerindeki aksaklıklar ve katı atık bedellerinin kullanımı hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu. Ünal, aylık 26,5 milyon TL gibi devasa bir bedelin vatandaşlardan tahsil edilmesine rağmen, sokakların çöpten geçilmediğini belirterek, toplanan bu paranın akıbetini sorguladı ve belediye yönetimini büyük bir skandalla suçladı.

Tahsil edilen milyonlar nereye harcanıyor?

Başkanvekili Ünal, Karşıyaka halkının her ay İZSU faturaları aracılığıyla belediyeye 26,5 milyon TL tutarında katı atık toplama bedeli ödediğini kesin bir dille ifade etti. Ünal, bu bedelin yasal olarak sadece çöp toplama hizmeti için kullanılması gerektiğini, geri dönüşüm ve bertaraf işlemlerinin ise ayrıca İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından ücretlendirildiğini hatırlattı. "Karşıyaka Belediyesi'nin kasasına giren bu büyük meblağ, sadece çöp toplamak için tahsil ediliyor. Buna rağmen ilçenin sokakları çöplerden geçilmiyor. Vatandaşın alın teriyle ödediği paralar nerede? Bu kaynaklar kimlerin cebine aktarılıyor?" sözleriyle belediyeye yönelik sert eleştirilerini yöneltti.

Çifte ücretlendirme ve hizmet çıkmazı

Hasan Ünal, elinde tuttuğu bir su faturasını göstererek, vatandaşların temizlik hizmeti için iki farklı belediyeye peşinen ödeme yaptığını somutlaştırdı. Vatandaşın, faturada hem Çevre Temizlik Vergisi (ÇTV), hem İlçe Belediyesi Katı Atık Toplama Bedeli hem de İzmir Büyükşehir Belediyesi Katı Atık Bertaraf Bedeli olmak üzere ayrı ayrı kalemlere para ödediğini belirtti. Ünal, "Vatandaş, hem ilçe belediyesine hem de Büyükşehir'e hizmetin bedelini ödüyor, fakat karşılığında sokaklarda biriken çöplerle karşılaşıyor. Para ödeniyor ama hizmet yok. Bu durum, halkta derin bir adaletsizlik hissi yaratmaktadır," dedi.

İşçi maaşları ve sorumsuz yönetim anlayışı

Ünal, belediyenin tahsil ettiği bu parayla temizlik işçilerinin maaşlarının kolaylıkla ödenebileceğine dikkat çekti. Aylık ortalama 26,5 milyon TL'lik kaynak doğru yönetilseydi, işçi maaşlarının önemli bir kısmının rahatlıkla ödenebileceğini savundu. "Eğer bu kaynak amacına uygun kullanılsa, emekçi kardeşlerimiz maaşlarını almak için iş bırakmak zorunda kalmazdı. Belediyeye soruyorum: Temizlik işçilerinin hakkı olan bu parayı nereye harcıyorsunuz? Karşıyaka halkını neden mağdur ediyorsunuz?" ifadelerini kullandı. Ünal, bu sorunun sadece Karşıyaka ile sınırlı olmadığını, İzmir'in birçok ilçesinde aynı yönetimsizliğin yaşandığını belirterek, "Çöp toplayamayan, işçisine maaş ödeyemeyen bir yönetim anlayışı vicdanen büyük bir sorumsuzluktur. Halkımızın ve işçimizin hakkının takipçisi olmaya devam edeceğiz," diyerek sözlerini tamamladı.