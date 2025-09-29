Son Mühür/Merve Turan- İzmir Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü verilerine göre, İzmir yaklaşık 121 gün sonra yeniden yağışla buluşacak. Bugün bölge genelinde parçalı ve çok bulutlu bir hava hakim olacak, bazı kesimlerde aralıklı sağanak yağışlar görülecek. Özellikle kıyı ve güney bölgelerde yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

Yağışın etkili olacağı bölgeler

Meteoroloji, Manisa ve İzmir’in güney ve doğu bölgeleri ile Aydın il genelinde yağışların yerel olarak kuvvetli olabileceğini açıkladı. İzmir’de en son yağış 31 Mayıs 2025 tarihinde kaydedilmişti.

Hava sıcaklıkları ve rüzgar beklentisi

Yağışla birlikte hava sıcaklıklarında düşüş yaşanacak. Bugün İzmir’de sıcaklık 3-5 derece, güney kesimlerde ise 4-6 derece azalacak. Bölge genelinde rüzgar; kuzey kesimlerde kuzey ve kuzeydoğudan, güney kesimlerde ise batı ve güneybatıdan orta kuvvette, zaman zaman kuzeyli yönlerden esecek.

Beklenen en yüksek sıcaklıklar:

İzmir ve Manisa: 22°C

22°C Aydın: 23°C

Önümüzdeki günlerin hava durumu

30 Eylül Salı

Genel olarak parçalı bulutlu, yer yer az bulutlu bir hava bekleniyor.

Sıcaklıklar:

İzmir 16-26°C,

Manisa 15-25°C,

Aydın 14-26°C.

1 Ekim Çarşamba

Az bulutlu ve açık hava hakim olacak.

Sıcaklıklar:

İzmir 16-27°C,

Manisa 15-26°C,

Aydın 13-27°C.

İzmir ve çevresinde yaşayanlar, bugün özellikle öğle ve akşam saatlerinde ani sağanak yağışlara karşı tedbirli olmalı.