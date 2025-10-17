Son Mühür/ Beste Temel - Selçuk’un 14 Mayıs Mahallesi, uzun süredir beklediği sağlık hizmetine kavuştu. Başterzi ailesi tarafından yaptırılan Zehra Başterzi Aile Sağlığı Merkezi, tamamlanan inşaatın ardından hizmete açıldı.

Selçuk Belediyesi tarafından arsası tahsis edilen merkez, Başterzi ailesinin tüm inşaat ve donanım giderlerini karşılamasıyla yalnızca 10 ayda tamamlandı. İl Sağlık Müdürlüğü ve Sağlık Bakanlığı’nın onayıyla hayata geçirilen proje, aile büyüğü Zehra Başterzi’nin ismini yaşatmak amacıyla gerçekleştirildi.

Kapsamlı sağlık hizmeti tek çatı altında

Toplam 145 metrekare kapalı alana sahip sağlık merkezinde; aile hekimi birimi, gebe izleme ve üreme sağlığı merkezi, aşılama ve çocuk izlem odası, emzirme alanı ve acil müdahale odası yer aldı. Merkez, mahalle sakinlerinin temel sağlık hizmetlerine kolay ve hızlı erişimini sağlayacak. İzmir merkezli, Kuşadası ve Selçuk’ta faaliyet gösteren Başterziler Grup, topluma katkı sağlayan sosyal sorumluluk projelerine bir yenisini daha eklemiş oldu.

“Kalıcı bir eser kazandırmanın gururunu yaşıyoruz”

Açılışta konuşan Başterziler Grup Yönetim Kurulu Başkanı Osman Başterzi, Selçuk’a kazandırılan sağlık merkezinin kendileri için özel bir anlam taşıdığını belirtti: “Yıllardır ekmeğini yediğimiz bu ilçeye kalıcı bir eser kazandırmanın gururunu yaşıyoruz. 14 Mayıs Mahallesi’nde sağlık hizmetine erişimde yaşanan eksiklikleri fark ettik ve bu ihtiyacı karşılamak istedik. Selçuk Belediye Başkanımız Sayın Filiz Ceritoğlu Sengel’in desteğiyle yer tahsisi sağlandı. İl Sağlık Müdürlüğü ve Valiliğin onayıyla süreci tamamladık. Aile büyüğümüzün adını yaşatmak ve Selçuk halkına katkı sunmak bizim için büyük bir mutluluk kaynağı oldu. Zehra Başterzi Aile Sağlığı Merkezi’nin kentimize hayırlı olmasını diliyorum.”

Selçuk halkına modern sağlık hizmeti

Zehra Başterzi Aile Sağlığı Merkezi’nin hizmete girmesiyle birlikte, Selçuk’un 14 Mayıs Mahallesi sakinleri modern, erişilebilir ve kapsamlı bir sağlık merkezine kavuştu. Merkez, bölge halkına aile hekimliği, çocuk sağlığı, aşılama ve gebelik takibi gibi birçok hizmeti tek çatı altında sunacak.