Son Mühür / Erkan Doğan - Yıllarca Yeni Asır bünyesinde Ankara Temsilciliği ve Genel Yayın Yönetmenliği görevlerini başarıyla yürüten AK Parti İzmir Milletvekili Şebnem Bursalı Aksoy habercilikteki saha tecrübesini şimdi siyaset meydanlarına taşıyor. 'Gazetecilikte olduğu gibi siyasette de sahadayım' diyen Aksoy, AK Parti Konak İlçe Teşkilatı ile Konak Etiler Mahallesini adım adım gezerek, vatandaşların, esnafın sorunları ve önerilerini dinledi.

Yeni Asır’daki görevlerinde yerinden oturan bir gazeteci veya yönetici hiçbir zaman olmadığını anlatan AK Parti İzmir Milletvekili Şebnem Bursalı Aksoy “Gazetede içeride sorumluluklarımızı yerine getirip, dışarıda da sivil toplum örgütleri ve halk ile iç içeydik. Sahadan doğrudan beslenip, sorunları, talepleri, beklentileri yerinde almak daha farklı oluyordu. Saha gazeteciliği yapıyordum. Bu yüzden siyasette masanın bu tarafında çok zorlanmadım. Gazetecilik de milletvekilliği de kamusal görevlerdir. İkisinde de doğrudan halkla iletişim içinde olup, talepleri beklentileri, eksiklikler yerinde tespit ediliyor. Gazetecilik ‘kamuoyu oluşturma’ kısmında öne çıkıyordu, siyasette işin icraat kısmındasınız. İktidar partisi milletvekili olarak, doğrudan talep, beklentilerileri eksiklirleri yerine iletme fırsatımız oluyor” dedi.

Bursalı “Üç komisyonda görev yapıyorum”

Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu, Dijital Mecralar Komisyonu, Suça Sürüklenen Çocuklar Araştırma Komisyonlarında görevli olduğunu anlatan Aksoy “AK Parti Genel Merkezde Kültür Sanat Politikaları Başkan Yardımcısıyım. Hüseyin Yayman başkanımızla çalışıyoruz, İşim bir de yasama kısmı var. Suça Sürüklenen Çocuklar Araştırma Komisyonu süreli bir komisyon. Çok önem verdiğim bir alan. Ankara ağırlıklı yoğun bir görev var. Bu görevlerin hepsine eksiksiz katılmaya özen gösteriyorum. Bizim öncelikle görevimiz yasama. Yasamanın verdiği, üstlendiğimiz tüm görevleri partimiz adına Türkiye Büyük Millet Meclisinde yerine getirmeye çalışıyoruz. Mecliste her gün bir dakikalık konuşma kapsamında genel kurulun gündeminde daha kısa koruları meclis gündemine getirmeye çalışıyoruz. Geçen hafta İstanbul Gaziosmanpaşa ilçemizde Suça Sürüklenen Çocuklar Komisyonun çalışması vardı. Bu hafta Gaziantep’e gideceğiz. Kadın Erkek Fırsat Eşitliği komisyonumuzun yurt içi ve yurt dışında çalışmaları var” diye konuştu.

“Seçim bölgemiz İzmir’de şu an seçim çalışması var gibi çalışıyoruz”

“Ankara’daki yasama ve diğer görevlerimizin dışında seçim bölgemiz İzmir’i ihmal etmemeye çalışıyorum” diyen Aksoy, “Şu an seçim çalışması var gibi çalışıyoruz. Saha çalışmalarına sabahtan başlıyoruz. Sahada ev ve esnaf ziyaretleri yapıyoruz. Ramazan’da esnaf tan çok ev ziyaretleri yapmaya çalışıyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın selamlarını iletiyoruz hemşehrilerimize. Bir ihtiyaçları olup olmadığını soruyoruz. Bize ne diyorlarsa başımızın üstüne, notlarımızı alıyoruz. İlçe Başkanlığımızın İl Başkanlığında görevli yöneticilerimiz de notlarını alıyorlar. Daha üst noktada bir konu varsa biz de devreye giriyoruz. Hemşehrilerimizle biraraya her geldiğimizde daha fazla yaraya derman oluyoruz. AK Partinin tüm teşkilatlarımız sahadalar. Teşkilatın işleri zor. Her türlü cefayı onlar çekiyorar. Hiçbir beklentileri olmadan yapıyorlar. AK Parti’de siyaset yapmak bunu gerektiriyor. Çünkü Sayın Cumhurbaşkanımız ömrünü adamış. Millete hizmet yolunda adanmış bir ömür. Bizler, teşkilatımız Sayın Cumhurbaşkanlığımızın yükünü tırnak ucu kadar alabilirsek bile ne mutlu bize” diye konuştu.