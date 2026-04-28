Son Mühür/ Osman Günden- AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı, İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin asfalt çalışmalarındaki yavaşlamayı Hürmüz Boğazı'ndaki savaşa bağlamasına çok sert karşılık verdi. Belediyeden gelen mazeret dolu açıklamalara rakamlarla yanıt veren Saygılı asıl sorunun dışarıdaki savaş değil de belediyenin kendi içindeki "hizmet üretmeme" savaşı olduğunu savundu.

"Asfalt dökme kapasitesi geriye gitmiş"

Büyükşehir bürokratlarının "Hürmüz Boğazı kapalı, asfalt yapamıyoruz" savunmasını inandırıcı bulmayan Saygılı, İzmir’in yol çilesinin yıllardır katlanarak arttığını hatırlattı. "Başarısızlığın faturası gerçekten 2026'da başlayan savaşa mı kesilecek?" diye soran Saygılı, yavaşlığın gerçek sebebinin CHP’li kadroların doymak bilmeyen siyasi iştahı olduğunu öne sürdü. İlginçtir ki belediyenin her geçen yıl asfalt dökme kapasitesi adım adım geriye gitmiş görünüyor.

6 yılda 370 ton azalmış

Başkan Saygılı’nın paylaştığı veriler İzmir yollarındaki durumun son halini de gösterdi. 2019 yılında 1 milyon 757 bin ton seviyelerinde olan asfalt miktarı, 2025 yılına gelindiğinde sadece 387 bin tonda kalmış. Yani hedef 1 milyon 300 bin ton iken, gerçekleşen rakam bunun yarısına bile yaklaşamamış. Saygılı'ya göre bu tablo sadece bir sayıdan ibaret değil; adım adım dibe vuran bir yönetimin açık itirafı.

"Bankamatik memuru var, yol yapan yok"

Belediyenin hizmet yerine eziyet ürettiğini savunan Saygılı, kadrolaşma eleştirilerini de bir üst perdeye taşıdı. Yol yapacak ekip bulamayanların, bankamatik memuru kadroları açmakta çok mahir olduğunu söyleyen Saygılı, "İzmir’in her yanı çukur içindeyse sebebi bu rakamlardır" dedi. Beceriksizliğin üzerini örtmek için sürekli yeni mazeretler üretildiğini belirten Saygılı, İzmir halkının artık bu hüsranı hak etmediğini vurguladı.

Ne olmuştu?

İZBETON Genel Müdürü Gökhan Kara geçtiğimiz gün yaptığı açıklamada İzmir'de asfalt yapılamadığını fiyatların yüzde 60 ve 70 oranında arttığını belirterek hammaddeye ulaşmakta sorunlar yaşandığını belirterek Hürmüz Boğazı'nda yaşanan krizin bu aksamalara neden olduğunu söylemişti.