Son Mühür/Merve Turan- İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul merkezli 21 ilde bu sabah düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 96 kişinin gözaltına alındığını açıkladı. Operasyonlar, yurt dışında cezaevinde bulunan bir kişinin liderliğini yaptığı organize suç örgütüne yönelik gerçekleştirildi.

Bakan Yerlikaya’dan açıklama

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, yakalanan şüphelilerin işleyebileceği yağma ve kasten yaralama gibi suçların önüne geçildiğini belirtti. Yerlikaya, “Bu operasyonlarla vatandaşlarımızın maruz kalabileceği olumsuzlukları engelledik” ifadelerini kullandı.

Operasyonun detayları

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’nün yürüttüğü çalışmalar, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda yürütüldü. Operasyon kapsamında, İstanbul merkezli olmak üzere Ankara, İzmir, Diyarbakır, Antalya, Amasya, Ordu, Düzce, Elazığ, Şanlıurfa, Trabzon, Mardin, Tokat, Sinop, Bitlis, Samsun, Çanakkale, Sakarya, Adıyaman, Malatya ve Tekirdağ’da şüpheliler gözaltına alındı.

Yapılan incelemelerde, örgütün özellikle yaşı küçük bireyleri hücre evlerinde barındırdığı ve bunları çalıntı araç veya motosikletle kasten yaralama, iş yeri kurşunlama ve tehdit gibi suçlarda kullandığı belirlendi. Ayrıca sosyal medya üzerinden lüks yaşam ve yüksek kazanç vaadiyle örgüt üyeliği kazandırmaya çalıştıkları ve propagandalarını yaydıkları tespit edildi.

Yetkililerden teşekkür mesajı

Bakan Yerlikaya, operasyonun koordinasyonunda görev alan Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı ve İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerini tebrik ederek, organize suçla mücadeleye kararlılıkla devam edeceklerini vurguladı.