Son Mühür- İzmir siyasetinde sular durulmuyor. Karşıyaka’daki Zübeyde Hanım Huzurevi arazisi üzerinden başlayan ve karşılıklı "çökme" ile "rant" suçlamalarına varan gerginlik, yarım kalan bir üst geçit inşaatı üzerinden yeni bir boyuta taşındı.

Tartışmanın ilk olarak, AK Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı’nın, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay’ın Karşıyaka Belediye Başkanlığı dönemine ait iddialarıyla ateşlenmişti. Çankırı, Tugay’ın Zübeyde Hanım Huzurevi’ni vergi borçlarına karşılık SGK’ya devretmekten vazgeçip, alanı "Ticaret ve Turizm" bölgesine çevirerek ranta açmak istediğini öne sürdü. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’nın bu duruma engel olduğunu belirten Çankırı, "Minareyi çalan kılıfını hazırlar" diyerek Tugay’ı sert bir dille eleştirdi.

Başkan Tugay’dan "Çökme" suçlaması: "İzmir’in malını koruyoruz"

İddialara yanıt veren Başkan Cemil Tugay ise durumu "İzmir’in malına çökme girişimi" olarak nitelendirdi. Binanın belediyeye ait olduğunu, ancak bakanlığın deprem gerekçesiyle boşalttığı binayı ne yenilediğini ne de geri verdiğini savundu. Tugay, alanın zaten planlarda "turizm ve sosyal tesis" olarak işli olduğunu, yeni bir rant planı yapılmadığını belirterek, AK Partili vekilleri "belediye başkanlığı hayali kurmakla" ve "hizmet yerine iftira üretmekle" suçladı.

Bilal Saygılı tartışmaya "Üst Geçit" ile katıldı

Siyasetin tansiyonu huzurevi üzerinden yükselirken, son hamle AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı’dan geldi. Saygılı, tartışmayı somut bir proje üzerinden derinleştirerek Karşıyaka Yeni Girne Üst Geçidi’nin 16 aydır tamamlanamadığını hatırlattı.

Saygılı paylaşımında, "Bu bir üst geçit. Yani tamamlanırsa bir üst geçit olacak. 16 aydır tamamlanmayı bekliyor. Onu tamamlaması gereken CHP’nin İzmir’deki belediyecilik aklı ise iş yapmak yerine polemik siyasetiyle vakit geçiriyor. İzmirli; daha derin ve önemli sorunlar çözülsün diye beklerken, alelade bir yapının bile inşaatını tamamlayamayan bu liyakatsizlik İzmir’i hep eksik bırakıyor. İşler yarım, planlar eksik, icraat zayıf… İşte size CHP belediyeciliğinin özeti. Sayın Cemil Tugay, milletvekillerimizin yapıcı tutumunu polemiğe çevirmek yerine İzmir’in sorunlarına odaklanmak çok daha faydalı olacaktır. İzmir’i abad eden hükümetimizle aşık atma cüretine de bulaşmayın. Eğer İzmir’i biraz olsun seviyor ve önemsiyorsanız, yapmanız gereken işleri yapın. Videoda görülen üst geçidin de bir an önce tamamlanması İzmirli vatandaşlarımızın beklentisidir" ifadelerine yer verdi.