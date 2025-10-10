Son Mühür/ Merve Turan- AK Parti Çiğli İlçe Başkanı Oktay Özdemir, yerel yönetimdeki vaatlerin yerine getirilmediği gerekçesiyle Çiğli Belediye Başkanı Onur Emrah Yıldız'ı sert sözlerle eleştirdi. Özdemir, yerel seçimler öncesinde bizzat söz verilen ancak bugüne kadar hiçbir adım atılmayan Küçük Çiğli Pazaryeri'nin üstünün kapatılması projesindeki gecikmeye dikkat çekerek, mevcut durumu "söz verip unutan, bahane üretip kaçan bir anlayışın" yönetimi olarak nitelendirdi. Başkan Özdemir'in pazarcı esnafını ziyareti sırasında yaptığı bu açıklamalar, Çiğli siyasetinde gerilimi artırdı.

Küçük Çiğli Pazaryeri'nde esnaf mağduriyeti dorukta

AK Parti Çiğli İlçe Başkanı Oktay Özdemir, ilçenin en büyük pazar alanlarından biri olan Küçük Çiğli Pazaryeri'ni ziyaret ederek pazarcı esnafının ve alışveriş yapan vatandaşların sorunlarını dinledi. Özdemir, esnafla yaptığı görüşmelerde dile getirilen en büyük sıkıntının, pazaryerinin hala üstü açık bir şekilde hizmet vermesi olduğunu vurguladı. Özdemir, "Küçük Çiğli pazaryeri, yıllardır üstü açık durumda. Yazın kavurucu sıcağında, kışın şiddetli yağmur ve rüzgârında hem esnafımız mallarını korumakta hem de vatandaşımız rahatça alışveriş yapmakta zorlanıyor," şeklinde konuştu. Bu durumun, halkın ve esnafın mağduriyetini sürekli kıldığını belirtti.

Başkan Yıldız'a yerine getirilmeyen vaat tepkisi

Başkan Özdemir, mevcut Belediye Başkanı Onur Emrah Yıldız'ın seçim sürecinde bu soruna kesin çözüm getirme sözü verdiğini hatırlattı. Ancak Özdemir, gelinen noktada durumun hayal kırıklığı yarattığını ifade etti: "Belediye Başkanı Onur Emrah Yıldız, bu pazaryerinin üzerinin kapatılacağı taahhüdünü halka bizzat vermişti. Ne yazık ki, bugün baktığımızda ortada ne bir proje var ne somut bir çalışma ne de bu işi yapmaya dair bir irade görüyoruz." diyerek sert çıktı. Özdemir, vatandaşların artık açıkça "Biz kandırıldık!" şeklinde tepki gösterdiğini belirterek, CHP'li belediyeciliğin Çiğli'de hizmet yerine daha çok reklam ve algı yönetimi üzerinden ilerlediği iddiasını yineledi.

"Belediyecilik afişlerde fotoğraf sergilemekle olmaz"

Eleştirilerini daha da sertleştiren İlçe Başkanı Özdemir, belediyeciliğin esas sorumluluklarının altını çizdi. Özdemir, "Gerçek belediyecilik, billboardlarda fotoğraf sergilemekle olmaz! Halkın sırtına yük bindirip, kameralar karşısında sahte tebessümlerle poz vermekle hizmet yapılmaz! Esas görev, vatandaşın derdine kalıcı ve hızlı çözüm üretmektir," ifadelerini kullandı. Özdemir, CHP'li yerel yönetimi "söz verip unutan, bahane üretip kaçan" bir anlayışla yönetilmekle suçlayarak, artık mazeret devrinin bittiğini ilan etti. Çiğli halkının somut hizmet beklediğini belirten Özdemir, partisinin bu mağduriyetin giderilmesi için mücadelesini kararlılıkla sürdüreceğini sözlerine ekledi.