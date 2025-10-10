Son Mühür/ Merve Turan- Soğuk hava dalgasının etkisini hissettirdiği bu günlerde Balçova Belediyesi, kent sakinlerinin içini ısıtan bir sosyal sorumluluk projesine imza attı. Belediye ekipleri, sabahın erken saatlerinde Balçova Metro İstasyonu önünde kurdukları stantta, güne zorlu hava şartlarında başlamak zorunda kalan vatandaşlara sıcak çorba ikramı gerçekleştirdi. Bu anlamlı girişim, özellikle işlerine ve okullarına yetişmek için erken saatlerde yola çıkan öğrenciler ve çalışanlar tarafından büyük bir memnuniyetle karşılandı.

Başkan Yiğit: "Dayanışmanın sıcaklığını hissettirmek istedik"

Uygulamayı yerinde inceleyen ve vatandaşlarla sohbet eden Balçova Belediye Başkanı Onur Yiğit, projenin temel amacını kamuoyuyla paylaştı. Başkan Yiğit, "Amacımız, soğuk sabahlarda dışarıda olan ve hayat telaşına erken saatlerde başlayan komşularımızı yalnız bırakmamaktı. Onlara hem güzel bir sürpriz yapmak hem de toplumsal dayanışmanın sıcaklığını hissettirmek istedik," şeklinde konuştu. Söz konusu uygulamanın bir kerelik bir etkinlik olmadığını belirten Başkan Yiğit, çorba dağıtımının önümüzdeki günlerde de kesintisiz devam edeceğinin müjdesini verdi.

Çorba ikramı ilçe geneline yayılıyor: Pazartesi ve Cuma müjdesi

Başkan Yiğit, sadece Balçova Metro Durağı ile sınırlı kalmayacak yeni bir düzenlemeyi de duyurdu. Gönül ısıtan bu uygulamanın kapsamının genişletileceğini belirten Yiğit, yeni planlamaya göre artık haftanın iki günü, özellikle Pazartesi ve Cuma sabahları olmak üzere, Balçova'nın farklı ve merkezi noktalarında da sıcak çorba dağıtımı yapılacağını açıkladı. Bu stratejik yayılım sayesinde, ilçenin daha geniş bir kesimindeki vatandaşlar bu sosyal destek hizmetinden düzenli olarak faydalanma imkanı bulacak.