Son Mühür- İzmir'in yapısal sorunlarına dikkat çekmenin dışında sunduğu çözüm önerileriyle de dikkat çeken CHP İzmir İl Başkan Yardımcısı Erkut Tamay, Buca'nın en önemli sorunu olarak öne çıkan trafik çilesini mercek altına aldı.

''Metro, İZBAN ve karayolu ulaşımı birbirinden kopuk değil; bütüncül planlanmalı'' hatırlatmasında bulunan Tamay,

''Yaklaşık 16 yıldır dile getirdiğim öneriyi yeniden yineliyorum: Şirinyer Meydanı ve NATO Kavşağı’ndaki araç trafiği yer altına alınmalı, üst kotlar yayalaştırılmalı'' mesajı verdi.

Buca metrosu topal ördek olmasın...



İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay’a seslenen ve her iki bölgede de araç trafiğinin yer altına alınmasını ve üst kotların yayalaştırılmasını sağlayacak kapsamlı bir projenin hayata geçirilmesini isteten Erkut Tamay,

''Buca Metrosu “topal ördek” olmasın. Yer altında metroyu planlayıp araç trafiğini kördüğüme terk etmemeliyiz.

Bu proje; esnafı ve bölge sakinlerini mağdur etmeden, bilimsel veriler ışığında ve meslek odalarının katkısıyla hazırlanmalı'' mesajı verdi.

Bu projeye destek verin...



İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin konuya ilişkin ivedilikle çalışma başlatması çağrısında bulunan Erkut Tamay, Buca Metrosu ile İZBAN entegrasyonunun kent ulaşımına sağlayacağı katkının Şirinyer ve çevresindeki trafik düzenlemeleriyle desteklenmesi gerektiğine dkkat çekti.

Taamy, projede esnafın ve bölge sakinlerinin mağdur edilmemesi, bilimsel verilerin esas alınması ve meslek odalarının görüşlerinin sürece dahil edilmesi gerektiğini vurguladı.

