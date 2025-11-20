Çankırı, 2026 yılı için 110 milyar TL olarak açıklanan dev bütçeye rağmen şehrin en temel sorunu olan çöp toplama hizmetlerinin aksadığını vurgulayarak, inovasyon fonunu “makyaj politikası” olarak nitelendirdi.

Yazılı açıklama yapan Çankırı, şehirlerin önce insana hizmetle kurulduğunu, sonra teknolojiyle geliştiğini hatırlatarak şu ifadeleri kullandı:

“Fon var, sunum var, reklam var. Ama İzmir’in çöpü hâlâ sokaklarda. 110 milyar TL bütçe nereye gidiyor? Hayali şehir kuruyorsunuz ama gerçek İzmir’i tamamen unuttunuz.”

Günlük 5-6 bin ton çöp üreten bir kentte inovasyon fonu ilan etmenin vatandaşın gözünü boyamaktan başka bir şey olmadığını belirten Çankırı, “İzmir’in çöpünü toplayamayan bir yönetim, dünyadan inovasyon örneği vererek kendini kandırıyor” dedi.

“Dijital ikiz yapmışlar; gerçek İzmir çöpten görünmüyor”

Çankırı, önceki dönem Başkanı Tunç Soyer zamanında başlatılan akıllı şehir, kuraklık yönetimi ve dijital kent tasarım sistemleri gibi projelerin de “buharlaştığını” hatırlatarak, CHP’li belediyecilikte “inovasyon söylemi” ile “inovasyon takibi” arasında büyük bir uçurum olduğunu vurguladı. Tugay’ın dünya örnekleri vererek büyük laflar ettiğini ancak “bir sokaktan diğerine geçip kentin çöpünü toplayamadığını” ifade eden Çankırı, bu söylemlerin “İzmir’in ilk yağmurunda akıp giden makyaj”dan ibaret kaldığını belirtti.

“Çöp tesisi yok, inovasyon fonu var”

Milletvekili Çankırı, İzmir’in yıllardır beklediği modern entegre katı atık işleme tesisinin hâlâ kurulmamış olmasına da sert çıktı:

“110 milyar TL bütçesi olan bir belediye, yılda milyonlarca ton çöpü işleyecek tesisi hâlâ yapamıyor. Kağıt üzerinde kapasite yazmakla tesis kurulmaz. Başkan fon ilan etmeyi biliyor ama çöp sorununa bir çivi çakmıyor.”

Kentsel dönüşümde yarım kalan projeler

Uzundere, Ballıkuyu ve Örnekköy kentsel dönüşüm alanlarının yıllardır tamamlanamadığını, bazı bölgelerin adeta çöplüğe döndüğünü belirten Çankırı, sözlerini şöyle tamamladı:

“CHP’nin ‘vizyon’ dediği projeler ya duruyor ya çöküyor. Uzundere’deki çöp yığınları bile CHP belediyeciliğinin sahadaki özetidir. 110 milyar TL’lik bütçeyle İzmir’in en temel ihtiyaçlarını bile çözemiyorsunuz. İzmirliler artık lafta inovasyon değil, sahada hizmet görmek istiyor.”