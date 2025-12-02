İzmir Bayraklı’da özel eğitim gören otizmli Halil Aziz Kama, taksilere duyduğu ilgiyi resimlerine taşıdı. 3 Aralık Dünya Engelliler Günü’nde eserlerini İzmir Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası’na gönderen genç sanatçı, anlamlı bir buluşmaya vesile oldu. Oda Başkanı Erkan Özkan, Halil’i okulunda ziyaret ederek çeşitli hediyeler takdim etti.

Taksilere olan tutku resimlerle hayat buldu

19 yaşındaki Halil Aziz Kama, Bayraklı’da faaliyet gösteren özel eğitim merkezinde aldığı eğitim sırasında taksilere duyduğu özel ilgiyi resimlerinde ifade ediyor.

Öğretmeni Kamile Çubuk’un hazırladığı mektupla birlikte eserlerini Oda Başkanı Erkan Özkan’a ulaştıran Halil, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü’ne anlamlı bir katkı yaptı. Başkan Özkan, ziyaret sırasında Halil’e Beşiktaş lisanslı ürünleri, maket taksi, resim kağıtları, boyalar ve kalemler hediye etti. Ziyaret sırasında duygusal anlar yaşandı.

Başkan Özkan: “En büyük engel sevgisizlik”

Halil’in resimlerinin kendisini çok etkilediğini belirten Oda Başkanı Erkan Özkan, “Hayal etmek ve başarmak için engel yok. Halil, bu yaşında bize bunu gösterdi. Sosyal sorumluluk görevlerimizi yerine getirirken onun çalışmalarını görmek mutluluk verici. 1995-96 yıllarına ait nostaljik taksileri resimlerinde hayal ederek yansıtıyor ve adeta kendi sergisini oluşturuyor. Halil’in çizimleri, tüm engelli bireylere umut ve ilham veriyor. Unutmayalım ki en büyük engel sevgisizliktir” ifadelerini kullandı.

Beşiktaş hayali için çağrı

Halil’in fanatik Beşiktaş taraftarı olduğunu öğrenen Başkan Özkan, Beşiktaş Kulübü Başkanı Serdal Adalı’ya genç sanatçının maç izleme hayalini gerçekleştirmesi için çağrıda bulundu. Özkan, benzer bir jestin daha önce Fenerbahçeli bir çocuk için gerçekleştirildiğini hatırlatarak, “Halil’i en kısa sürede Beşiktaş tribünlerinde görmek büyük mutluluk kaynağı olacak” dedi.

“Her çocuk bir inci”

Özel eğitim öğretmeni Kamile Çubuk, Halil’in yeteneğinin uzun süredir dikkat çektiğini vurgulayarak, “Halil otizm spektrum bozukluğu olan bir öğrencimiz ve çizim yeteneği çok güçlü. Taksilere ilgisi defterlerine yansıyor. Kurum olarak misyonumuz ‘Her çocuk bir inci olsun’. Halil’in çalışmalarını sosyal bir deneyime dönüştürdük. Başkanımızın duyarlı yaklaşımı hepimizi çok mutlu etti” şeklinde konuştu.

Aile gururu ve destek mesajı

Halil’in annesi Tuğba Çiftdemir, “Böyle yetenekli bir evlada sahip olduğumuz için gururluyuz. Öğretmenlerimize teşekkür ederiz. Halil’in başarılarının görünür olmasını istiyoruz” derken, babası İbrahim Kama, “Başkanımıza teşekkür ediyoruz. Halil’in yeteneklerinin daha fazla kişiye ulaşmasını arzu ediyoruz” ifadelerini kullandı.