Son Mühür- AK Parti Karşıyaka İlçe Başkanı Selahattin Köse, ilçede haftalardır süren temizlik krizi ve belediyenin üst düzey bir yöneticisinin düğünde havaya silahla ateş açtığı iddia edilen görüntüler üzerine Karşıyaka Belediyesi'ne sert tepki gösterdi. Köse, Karşıyaka'nın tarihindeki en büyük yönetim krizlerinden birini yaşadığını belirterek, bu durumun sadece bireysel bir sorumsuzluk değil, aynı zamanda yönetim anlayışının iflas ettiğinin kanıtı olduğunu savundu.

"Sokaklar pislik içinde, müdür düğün eğlencesinde"

Başkan Köse, basına yansıyan haberlerde yer alan Karşıyaka Belediyesi Temizlik İşleri Müdürü Muharrem Kazan’ın Foça’da katıldığı bir düğün merasiminde havaya ateş açtığı iddia edilen fotoğrafları sert bir dille eleştirdi. Köse, "İlçemiz günlerdir çöp yığınları, kötü kokular ve sağlıksız bir çevreyle boğuşuyor. Vatandaşlarımızın sağlığı tehdit altındayken, fahiş fiyata kiralanan araçların akıbeti meçhulken, temizlikten sorumlu müdürün düğün eğlencesinde silahla havaya ateş açması kabul edilemez bir skandaldır," ifadelerini kullandı. Bu durumun, temizlikten ve kamu sağlığından sorumlu bir yöneticinin vurdumduymazlığının ve rahatlığının sorgulanmasını gerektirdiğini belirtti.

Yönetim zafiyeti ve soruşturma çağrısı

Köse, yaşananların sadece Temizlik İşleri Müdürü'nün bireysel eylemi olmadığını, Belediye Başkanı Behice Yıldız Ünsal'ın yönetim anlayışındaki zafiyetin yansıması olduğunu öne sürdü. "Sayın Başkan, siz bu olaydan haberdar mısınız? Haberdarsanız neden sessiz kalıyorsunuz? Temizlik İşleri Müdürü hala görevinin başında mı?" sorularını yönelten Köse, Karşıyaka halkına reva görülen belediyecilik anlayışının bu durumdan ibaret olup olmadığını sordu. Köse, Başkan Ünsal'ın belediye önünde yaptığı "sahadayız" şovlarının ara sokaklardaki çöp kokusunu gidermediğini, aksine 34 kiralık araca rağmen hafriyatçılardan kamyon isteme noktasına gelindiğini hatırlattı.

"Takipçisi olacağız"

AK Parti Karşıyaka İlçe Başkanı Selahattin Köse, bu skandal olayın hem idari hem de hukuki olarak ivedilikle soruşturulmasını talep etti. Köse, ilgili şahsın derhal görevden alınması ve kamuoyunun şeffaf bir şekilde bilgilendirilmesi gerektiğini vurguladı. Açıklamasında, "Karşıyaka sahipsiz değildir. İlçemizin sokakları pisliğe, yöneticileri ise sorumsuzluğa terk edilemez. AK Parti olarak bu durumun takipçisi olacağız ve Karşıyaka halkının hakkını savunmaya devam edeceğiz," diyerek belediye yönetimine yönelik sert eleştirilerini noktaladı.