İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin başvurusu üzerine Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Çiğli Harmandalı Düzenli Atık Depolama Tesisi’ne 31 Ekim 2025 tarihine kadar çöp depolanmasına izin verdi. Daha önce İzmir 4’üncü İdare Mahkemesi, 15 Haziran 2025 tarihinde tesisin çöp alımını durdurmuştu. Bakanlığın geçici izin kararına mahalleli tepki gösterdi ve çöp kamyonlarının kullandığı yolu trafiğe kapattı.

Mahallelinin endişesi: Heyelan ve çatlaklar

Eski Cumhuriyet Mahallesi Muhtarı Dursun Ali Kazar, Harmandalı sakinleri adına yaptığı açıklamada, çöp tesisinin altında meydana gelen heyelan ve derin çatlakların her geçen gün büyüdüğünü belirtti.

Kazar, “Heyelan bölgesinde altı aylık ve bir yıllık gözlemler, kaymanın boyutunu açıkça ortaya koyuyor. Burada yaşayanlar ciddi şekilde mağduriyet yaşıyor” dedi.

Tesisin uzun süredir faaliyette olduğu vurgulandı

Kazar, Harmandalı Katı Atık Depolama Alanı’nın 1992 yılında 15 yıllık süreyle kurulduğunu, ancak 30 yıldır faaliyet gösterdiğini hatırlattı. Çöp alanına yakın yerlerde yaklaşık 20 evin yıkıldığını ve boşaltıldığını ifade eden Kazar, “Can ve mal güvenliği ciddi risk altında. Alanın acilen kapatılması gerekiyor. Bilim insanlarının görüşleri ve mahkeme kararları dikkate alınmalı” dedi.

Olası felaket uyarısı

Mahalledeki heyelan nedeniyle birçok evin zarar gördüğünü belirten Kazar, olası bir büyük felakete dikkat çekti. “Harmandalı’nda Ümraniye felaketine benzer bir durum yaşanmak üzere.

Yaşanacak olası felaketin hukuki ve vicdani sorumluluğu yetkililerden kaçamayacaktır” ifadelerini kullandı. Kazar, yetkililerden çöp stoklama işleminin durdurulmasını ve heyelan bölgesindeki vatandaşların mağduriyetlerinin giderilmesini talep etti.

Protesto sonrası yol açıldı

Mahalle sakinlerinin eylemi, yolu kısa süreliğine kapatmasının ardından sona erdi ve trafik normale döndü. Vatandaşlar, tepkilerini yetkililere iletmiş oldu.