Son Mühür/ Emine Kulak- İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, AK Parti İzmir Milletvekili Mahmut Atilla Kaya’nın “Kentin bugünü yanıyor, beyefendiler yarının külünü üflemekle meşgul” açıklamasına sert tepki gösterdi. Tugay, Kaya’nın sığ siyaset yaptığını belirterek, “Sayın Atilla Kaya yine sığ siyaset yapıyor. Sığ siyaset şudur: İnsanların akıllarını karıştırmaya çalışıyorlar. Bütün mesaimizin yüzde 80, 90'ı bugünün sorunları ile ilgili. Bugün sorun varsa Sayın Atilla Kaya ve onun gibi düşünüler şunu bilsin geçmişte bugün düşünülmediği içindir.” dedi.

"BUNU SÖYLEYEN İNSAN BİRAZ UTANIR, SIKILIR"

Başkan Tugay, geleceği düşünmeden siyaset yapmanın ülke için tehlikeli olduğunu vurgulayarak," Bugün sorun varsa Sayın Atilla Kaya ve onun gibi düşünüler şunu bilsin geçmişte bugün düşünülmediği içindir. Eğer geçmişte bugün düşünülerek hareket edilseydi bu sorunlar olmazdı. Biz eğer geleceği düşünmezsek bugünden başka sorunlar taşınmış olacak. Bu kadar sığ düşünce olur mu? Tabii ki geleceği düşüneceğiz, planlayacağız. Bu düşüncedeki siyasetçiler eğer bu ülkeyi yönetirse eyvah, o zaman bu ülkenin geleceği yok demektir. Ben açık söyleyeyim, geleceği düşünmeyen siyasetçi olur makul olabilir mi? Söylediği itibarlı bir şey olabilir mi? En başta kendisi düşünmek zorunda, çoluğu çocuğu vardır herhalde.. Bunu söyleyen insan biraz utanır, sıkılır. İnanılma bir şey"dedi.