AK Parti İzmir Milletvekili Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Mardin Artuklu Üniversitesi’nde düzenlenen 2025-2026 Akademik Yılı Açılış Dersi’nde gençlerle bir araya geldi. “Direnişin Adı Filistin: Gençlik, Hafıza ve Umut” başlığıyla gerçekleştirilen programda konuşan Kasapoğlu, Filistin meselesinin bir coğrafyanın değil, insanlığın ortak vicdanı olduğunu vurguladı.

“Filistin, insanlığın ortak hafızasıdır”

Konuşmasında Filistin davasının insanlık onuru ve adaletin temsili olduğunu belirten Kasapoğlu, üniversitelerin bu konuda farkındalık oluşturmasının önemine dikkat çekti. Kasapoğlu, “Filistin, insanlığın ortak hafızasıdır.

Bir halkın hafızasının, direnişinin ve adalet arayışının adıdır. Kudüs, medeniyetler arası bir kesişim noktasıdır. O yüzden orayı tek bir kimliğin mülkü gibi görmek, o köklü çoğulluğun ruhuyla çelişir. Filistin’i anlamak, onun kavramlarını, hafızasını ve insan hikayelerini anlamaktan geçer” dedi.

“Gençlik, dünyanın vicdanıdır”

Gençlerin Filistin meselesinde aktif bir duruş sergilemesinin önemine vurgu yapan Kasapoğlu, “Gençlik, dünyanın vicdanıdır. Yakın dönemde gördük ki kampüsler, vicdanın sesinin duyulduğu yerlerdir. Bu nedenle Filistin davası, gençliğin davasıdır” ifadelerini kullandı.

“Bilim, ahlaki bir tutumdur”

Üniversitelerin yalnızca akademik değil, aynı zamanda ahlaki bir sorumluluk taşıdığına değinen Kasapoğlu, bilimin değerlerinin adalet ve vicdanla birlikte düşünülmesi gerektiğini ifade etti. “Üniversite; feraset, basiret ve cesaretin harmanlandığı bir mekandır. İlmin izzetini korumak, adaletin sesini duyurmak akademinin asli görevlerinden biridir” diye konuştu.

“Bilgiyle donanmış vicdan manipüle edilemez”

Kasapoğlu, öğrencilere hitaben bilinçli bir duruş çağrısında bulunarak, “Bir davayı anlamak, onun tarihini bilmekle başlar. Kavramların altını doldurun, kronolojileri, tanıklıkları okuyun. Çünkü bilgiyle donanmış bir vicdan manipüle edilemez” ifadelerini kullandı.

“Hakikati savunmak, insanı savunmaktır”

Konuşmasını, “Filistin davası bize sadece başkalarının acısını değil, kendi insanlığımızı da hatırlatıyor. Hakikati savunmak, insanı savunmaktır” sözleriyle tamamlayan Kasapoğlu, Mardin’in çok kültürlü yapısına da dikkat çekti. “Bu şehirde taşlar bile birbirinin dilinden anlar. Mardin bize hakkaniyetle yaşamanın mümkün olduğunu gösteriyor” dedi.

Program sonunda Kasapoğlu, Mardin Artuklu Üniversitesi Rektörlüğü’ne, akademisyenlere ve öğrencilere teşekkür ederek yeni akademik yılın “bilimle, emekle ve azimle dolu” bir dönem olmasını diledi.