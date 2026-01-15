Son Mühür / Yağmur Daştan - AK Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı, partisinin İzmir İl Kadın Kolları Danışma Meclisi’ne katıldı. Toplantıda dikkatleri çeken açıklamalarda bulunan Çankırı, İzmir gündemine dair de mesajlar verdi. Çankırı, yerel yönetimleri eleştirdi, “Bunların işi sürekli hem bizimle arayı iyi tutup iletişimi güçlendirmeye çalışıyorlar hem de iki mikrofon görünce İzmir’i algıyla yönetmeye çalışıyorlar” dedi.

“Gece saat 12 buçuktan sonra kimin evinde su akıyor?”

“Biz bu salonda çok coşkulu günler gördük ama bugün sanırım en güzellerinden birine sizlerle birlikte şahitlik ediyoruz. Biz siyaseti sadece kürsülerde sosyal medyada değil sahanın gerçeklerinden de okuyan bir hareketiz” sözleriyle açıklamalarına başlayan Çankırı, “Kadın kolların mahallenin nabzını tutuyor, evin derdini biliyor. O yüzden AK Parti’de kadın kolları bir destek birimi değil karar süreçlerinin de asıl parçasıdır. Tabii İzmir’de yıllardır gördüğümüz bir tablo var. Kadın kollarımıza sormak istiyoruz. Gece saat on iki buçuktan sonra kimin evinden su akıyor? Kimsenin. Bugün İzmir’de öyle bir akılla karşı karşıyayız ki maalesef İzmir’deki en önemli problemlerden biri olan su problemini atmaya çalışanlar var. Bizler AK Parti milletvekilleri olarak sahanın her alanında bu insanlara görevini hatırlatmalıyız. Bizler sizin bizlere vermiş olduğunuz destekle varız. Peki bu şehirde İzmir’e, üye noktasında büyük emek verensiniz. Bunun en büyük mimarı kadın kollarımız” dedi.

Otopark çıkışı: Bir buçuk sene aklınız neredeydi?

“Sizler bu kadar sahadayken, hiç CHP Kadın Kolları teşkilatıyla karşılaştınız mı?” sorusunu yönelten Çankırı, “İzmir’de kadın hareketinin adı AK Parti Kadın Kollarıdır. Konuşması kolay onlar için. Bugün bu su krizini herkes yaşıyor. Yaşamış olduğumuz otopark krizi hepimizin gündeminde. Kemeraltı esnafına hizmet eden bir otoparkı alternatifini yapmadan kapatan, birkaç gün sonra şu kadar otopark yapacağım diyen bir zihniyet var. Biz size güçlendirmesini yapalım dediğimizde 1 buçuk sene aklınız neredeydi? 2024’te seçildiniz. Ne yaptınız? Bunların işi sürekli hem bizimle arayı iyi tutup iletişimi güçlendirmeye çalışıyorlar hem de iki mikrofon görünce İzmir’i algıyla yönetmeye çalışıyorlar. İzmirli artık trafik problemi istemiyor. Bizler elimizden geldiği kadar mücadele edeceğiz. Sizlerle beraber daha çok gidecek yolumuz var” ifadelerini kullandı.

İnan ve Usta’ya destek verdi: Hazmedemiyorlar…

“Tabii siyasette biz cinsiyetçiliğin kürsüsü değiliz. Bu anlayış da sayın cumhurbaşkanımız tarafından tarihin tozlu raflarına kaldırdı” sözleriyle devam eden Çankırı, şunları söyledi: “Eyyüp Kadir İnan ve Leyla Şahin Usta’ya yapılan saygısızlığı hepimiz biliyoruz. Bugün Eyyüp Kadir İnan bu teşkilatın en alt kademesinden şu anki konumuna adım adım gelmiştir. Bunların hepsi emektir. Ama siz bu emeği görmeden kalkıp bu kişiye hakaret ettiğinizde bu kardeşimize sahip çıkan kadınlardan cevabınızı alırsınız. En önemlisi bugün leyla şahin ustaya yöneltilen dil çok tanıdık. Tarihin tozlu raflarına kaldırılan zihniyetiyle dün üniversitelere bile almadıkları kadın, şu an onlara cevap verebilecek yerde duruyor. Onu hazmedemiyorlar.”

İki yıl önceki acı hadiseyi hatırlattı: Kadın belediye başkanı neredeydi!

2024 yılında İzmir'in Selçuk ilçesinde üzerine kapıyı kilitleyip giden, yaşları 1 ile 5 arasında değişen 5 çocuğu hayatını kaybeden anneyi hatırlatarak Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel’e yönelik eleştirilerde de bulunan Çankırı, “Bu şehirde 5 evladını kaybeden ananın yanında o kadın belediye başkanı yoktu. Nerede olduğunu sormak lazım. AK Parti olarak biz icraat üretiyoruz. Bugün bu yaptığımız toplantı bile bazılarını rahatsız edebilir çünkü biz güçlü bir hareketiz. Bu güçlü hareket olarak İzmir’imize o kadar güzel işler yapacağız ki sizlerin duasıyla hareket etmemiz çok önemli” diye konuştu.