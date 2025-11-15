AK Parti Genel Sekreteri ve İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianameyle ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu. İnan, CHP yönetimini “karanlık ağların aparatı” haline gelmekle suçlayarak dosyada yer alan bulguların sıradan bir yolsuzluğun ötesine geçtiğini belirtti.

“CHP, TARİHTEN BUGÜNE KARANLIK İLİŞKİLERDEN KOPAMADI”

İnan, iddianameyi Türkiye siyasetinde görülen “en ağır skandallardan biri” olarak nitelendirdi. CHP’nin geçmişten bugüne benzer ilişkiler içinde olduğunu savunan İnan, partinin “kendisini yenileyemeyen, kirli yapıların etkisine açık bir siyasi organizasyon” olduğunu ileri sürdü.

“YÖNETİM DEĞİL, MENFAAT AĞI”

Savcılık dosyasındaki tespitlere dikkat çeken İnan, İstanbul’da belediye yönetimi görüntüsü altında organize bir çıkar grubunun çalıştığını söyledi. İhale süreçlerinden ruhsat işlemlerine kadar birçok alanda ücret talep edildiğini, belediyenin bir “tahsilat noktasına” döndüğünü iddia etti. Paravan şirketler aracılığıyla milyonluk ihalelerin kısa sürede el değiştirdiğini belirtti.

“KAÇAK HAFRİYAT MİLYARLARCA LİRALIK VURGUNA DÖNMÜŞ”

Dosyada İstanbul’daki kaçak hafriyat düzeninin de ayrıntılı şekilde yer aldığını söyleyen İnan, şehrin toprağının dahi yağmalandığını, elde edilen milyarlarca liranın “bir şebekenin kasasına aktarıldığını” dile getirdi.

“SEÇMEN VERİLERİ YABANCI BAĞLANTILI KİŞİLERE SERVİS EDİLDİ”

İnan’ın en dikkat çekici açıklamalarından biri, seçmen bilgilerinin yurtdışındaki bağlantılara aktarıldığı iddiası oldu.

İnan, 11 milyon seçmenin verilerinin ve 4.7 milyon vatandaşın adres ile iletişim bilgilerinin yabancı istihbarat bağlantılı isimlere iletildiğini savundu ve bunu “devletin mahremine yönelik operasyon” olarak tanımladı.

“PARA AKIŞI SİYASETİ BASKILAMA ARACINA DÖNÜŞMÜŞ”

Fon adı altında yürütülen para hareketlerinin siyasi süreçleri manipüle etmeyi amaçladığını söyleyen İnan, düzenin “şantaj ve baskıyla işleyen karanlık bir yapı” haline geldiğini belirtti.

“PARTİ İÇİ KARARLAR BİLE PARAYLA ŞEKİLLENDİRİLMİŞ”

İnan, iddianamede yer alan iddialar arasında delegelerin menfaat karşılığı yönlendirilmesi, gazetecilere fon aktarılması, haber satın alınması ve toplantıların jammer’larla gizli yapılmasının bulunduğunu hatırlattı. Bu tablonun “bir siyasi parti değil, suç örgütü yapılanması” izlenimi verdiğini söyledi.

“İL BİNASI SUÇ GELİRLERİYLE ALINMIŞ”

CHP İstanbul İl Başkanlığı binasının “usulsüz kaynaklarla” satın alındığı iddiasını hatırlatan İnan, bunu “siyasi tarih için kara bir sayfa” olarak nitelendirdi.

“AMAÇ PARTİYE EL KOYMAK VE DEVLETİ YÖNLENDİRMEK”

İnan, iddianamede geçen ifadelerin şebekenin hedeflerini ortaya koyduğunu belirterek “‘Parti bizde’, ‘Hedef Cumhurbaşkanlığı’, ‘Verileri Darkweb’e biz taşıdık’” gibi sözlere dikkat çekti.

“BU ARTIK BELEDİYECİLİK TARTIŞMASI DEĞİL”

Açıklamasını sert ifadelerle bitiren İnan, dosyanın Türkiye’nin ulusal güvenliğini ilgilendirdiğini belirterek, bağımsız yargının yürüttüğü sürecin tüm bağlantılarıyla birlikte gerçeği ortaya çıkaracağını söyledi.