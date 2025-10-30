İnan, kentin geleceğine dair vizyonlarını paylaşarak yerel yönetimlerin kültürel gelişim konusunda yetersiz kaldığını ifade etti. “Biz bu vizyonu ortaya koyarken maalesef yerel yönetimler İzmir'de sadece çöp yolunu, çöp krizlerini düşünüyor. Biz İzmir'imizin tüm güzellikleriyle potansiyelini açığa kavuşturalım istiyoruz. Merkezi hükümet olarak bunda kararlıyız,” dedi.

İnan, İzmir’in kültür potansiyelinin ortaya çıkarılması için yerel yönetimlerin daha fazla gayret göstermesi gerektiğini de vurguladı. “Yerel yönetimlerin de buna uyum sağlayacak, şehrimizin gerçekten kültür potansiyelini ortaya çıkartacak bir gayretini de görmek istiyoruz. Yıllardır kentimiz benzeri çalışmalardan mahrum kaldı. Biz elimizden geldiğince bu mahrum bırakılmayı locadan izlemiyor, eyleme geçiyoruz,” ifadelerini kullandı.

“İzmir bu projeleri fazlasıyla hak ediyor”

MHP Genel Sekreter Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Tamer Osmanağaoğlu da törende yaptığı konuşmada Cumhuriyet’in 102’nci yılını kutladı. İzmir’e kazandırılan yeni tesisin kente değer katacağını belirten Osmanağaoğlu, emeği geçen herkese teşekkür etti.

Osmanağaoğlu, İzmir’in tarihi ve kültürel mirasına yakışır yeni projelerin hayata geçirilmesi gerektiğini vurgulayarak, “İzmir bu kadar güzel değerleri ve projeleri hak ediyor. Bundan sonra da inşallah İzmir'e yeni değerler kazandırmak için Cumhur İttifakı olarak her zaman destek vereceğiz,” dedi.

Programda dikkat çeken katılım

Törene İnan’a İl Kültür ve Turizm Müdürü Sadık Doğruer ile Menemen Belediye Başkanı Aydın Pehlivan da eşlik etti. Programda İzmir’in kültürel kimliğini güçlendirecek yeni yatırımlar ve projeler hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.