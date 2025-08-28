Son Mühür- AK Parti Genel Sekreteri ve İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’i hedef aldı. Özel’in dün Beyoğlu’nda düzenlenen “Millet İradesine Sahip Çıkıyor” mitinginde kullandığı ifadelere tepki gösteren İnan, sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşım yaptı.

“ŞAİBELİ KONGREDEN ÇIKIP…”

Özel’in sözlerini “meyhane diliyle meydan okumak” şeklinde niteleyen İnan, “Bu, siyasetin değil tükenmişliğin göstergesidir” ifadelerini kullandı. İnan açıklamasında, CHP Lideri’ni “Silivri rantçılarına rehin düşmüş bir genel başkan” olarak tanımlayarak, “Gün içinde saatlik ruh değişimleri yaşayan, geceleri yalnız kalınca çocuk gibi ağlayan bir profil… Şaibeli kongreden çıkıp şaibeli isimlerin sözcülüğünü yapması da şaşırtmıyor. Acı bir tablo…” sözleriyle eleştirdi.

İnan’ın paylaşımı, iktidar ve muhalefet arasındaki sert söylem tartışmasını yeniden alevlendirdi.