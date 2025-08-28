İzmir’in Selçuk ilçesine bağlı bulunan kırsal Belevi Mahallesi’nde yaşanan acı verici olayda, 10 köpek ve 5 kedinin hayatını kaybettiği tespit edildi.

Acı olay, mahalleliler tarafından öğrenilerek jandarma ve Selçuk İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerine haber verildi. Hayvanların zehirlenerek katledildiği şüphesi ile incelemeye başlayan yetkililer, hayvanların durumu ile ilgili soruşturma başlattılar.

Ekipler olay yerinde ayrıntılı çalışma başlatarak şüphelileri araştırıyor

Belevi Mahallesi’nde hayvanların cansız vücutlarını tespit eden mahalle sakinleri, olayı anında jandarma ve Selçuk İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerine ihbar ettiler. Olay yerine müdahale eden jandarmanın ilk tespitlerine göre, hayvanların tavuk etiyle zehirlendiği tahmin ediliyor. Ekipler, saha çalışmalarında 10 köpeğin ve 5 kedinin hayatını kaybettiğini açıkladı. İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, zehirlenmeye neden olan yiyeceklerden örnek çıkararak bunları gıda kontrol laboratuvarına sevk ettiler.

Belevi Mahallesi Muhtarı yaşanan acı olayı vicdansızlık olarak niteledi

Belevi Mahallesi Muhtarı Doğan Dönmez, olay yerinde yer verdiği açıklamalarında yetkililerin ve hayvanseverlerin titizlikle çalıştığını ifade etti. Dönmez, “Selçuk Kaymakamlığı, Cumhuriyet Savcılığı, İlçe Jandarma Komutanlığı, AFAD ve çok sayıda hayvansever vatandaş olay yerindeler. Kediler ve köpekler zehirlenerek canlarına kıyıldı. Bu kabul edilemez bir vicdansızlık ve net bir katliamdır. Yetkililer soruşturma sürecini başlattı” dedi. Olay, bölgede büyük üzüntü ve sinire yol neden olurken, soruşturmanın ayrıntılı bir şekilde yürütülmesi için çalışmalar sürüyor. İlerideki süreçte olayla ilgili gelişmeler ilgi ile takip ediliyor.

Ölüm nedenlerinin tam olarak kesinleşmesi için laboratuvar örnekleri bekleniyor

Yetkililer, hayvanların ölüm nedeninin tam olarak tespit edilmesi için laboratuvar sonuçlarının kesinleşmesinin bekleneceğini , soruşturmanın ise hız kesmeden devam edeceğinin sinyallerini verdiler.