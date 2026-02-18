Son yıllarda klasik Avrupa rotalarının dışında kalan ülkeler daha fazla konuşulmaya başladı. Özellikle İzmir’de yaşayan ve uzaktan çalışan kesim, hem ekonomik hem de daha huzurlu bir hayat arayışıyla farklı ülkelere bakıyor. Kuzey Makedonya, Gürcistan ve Karadağ bu arayışta öne çıkan üç adres olarak dikkat çekiyor.

Artık mesele sadece gezmek değil. Uzun süre kalmak, belki bir süreliğine yerleşmek. İzmirli gezginlerin bir kısmı tam da bunu yapıyor.

Kuzey Makedonya uzun konaklama için tercih ediliyor

Kuzey Makedonya özellikle Üsküp ve Ohrid şehirleriyle öne çıkıyor. Düşük kira fiyatları, uygun restoran ve market maliyetleri bu ülkeyi cazip hale getiriyor. Balkan kültürünün sıcak atmosferi de cabası.

Uzun süreli konaklama düşünenler için sakin ama canlı bir ortam sunuyor. İzmir’den giden bazı gezginler, burada yaşamın daha yavaş aktığını ve bunun kendilerine iyi geldiğini söylüyor. Çok büyük beklentiyle gitmeyenler, daha dengeli bir hayat bulduğunu ifade ediyor.

Gürcistan hem turist hem dijital göçebe çekiyor

Gürcistan son dönemde bölgenin en popüler seçeneklerinden biri haline gelmiş durumda. Başkent Tiflis ve Batum, hem kısa süreli turistlerin hem de uzaktan çalışanların yoğun ilgisini görüyor.

Vizesiz uzun kalış imkânı ve uygun yaşam giderleri, ülkeyi cazip kılıyor. Özellikle dijital göçebeler için alternatif bir merkez haline geldiği konuşuluyor. İzmir’den gidenler, günlük harcamaların daha kontrol edilebilir olduğunu belirtiyor. Küçük ama hareketli bir şehir hayatı arayanlar için mantıklı bir tercih gibi duruyor.

Karadağ yaz aylarında daha da hareketleniyor

Karadağ ise Adriyatik kıyısındaki doğal güzellikleriyle dikkat çekiyor. Özellikle yaz aylarında talep artıyor. Sahil kasabaları Avrupa standartlarında bir yaşam sunarken görece daha erişilebilir maliyetler sağlıyor.

İzmirli gezginlerin bir kısmı, deniz kenarında ama daha sakin bir düzen istediği için Karadağ’ı seçiyor. Hem Avrupa’ya yakın olmak hem de büyük şehir karmaşasından uzaklaşmak isteyenler için denge noktası olarak görülüyor. Bazıları için bu tercih biraz cesurca bir adım sayılabilir.

Avrupa’ya yakın ama daha ulaşılabilir bir hayat arayışı

Seyahat ve göç trendlerini takip eden uzmanlara göre bu üç ülke, hem Avrupa’ya yakınlık hem de yaşam kalitesi açısından dengeli bir tablo çiziyor. Özellikle serbest çalışanlar ve dijital göçebeler için alternatif yaşam merkezleri haline gelmiş durumdalar.

İzmir’den bakıldığında mesele sadece ekonomik değil. Biraz daha sakinlik, biraz daha nefes alma isteği de var. Bu yüzden Kuzey Makedonya, Gürcistan ve Karadağ önümüzdeki yıllarda da ilgi görmeye devam edecek gibi duruyor. Göç dalgası büyür mü bilinmez ama şimdilik ciddi bir hareketlilik olduğu gözlemleniyor.