İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin bağlı kuruluşu İZSU Genel Müdürlüğü tarafından hazırlıkları tamamlanan “Çiğli Atıksu Arıtma Tesisi’nin İşletilmesi İşi” ihalesi tartışmalara neden oldu. AK Parti Menemen Belediye Meclis Üyesi Dilaver Kişili, 3 yıl süreyle özel şirketlerin tesisi işletmesini öngören ihaleyi eleştirerek, “Halkçı belediyecilik söylemleriyle çelişiyor” dedi.

İhale 3 yıllık işletme süresini kapsıyor

İhalenin 1095 gün (3 yıl) süreyle planlandığını belirten Kişili, bu adımla tesisin kontrolünün doğrudan özel firmalara bırakılacağını söyledi. Kişili, ihalede yer alan kalemlerin ayrıntılı biçimde özeleştirme ve taşeronlaşmayı ortaya koyduğunu ifade etti.

Kapsamlı iş kalemleri dikkat çekti

Kişili, ihalenin içeriğini kalem kalem sıralayarak şu noktalara dikkat çekti:

Arıtma tesisi ızgara, kum tutucu ve biyolojik arıtma ünitelerinin işletilmesi

Çamur üretimi ve çamur ünitelerinin yönetimi

1., 2., 3. ve 4. fazlarda kimyasal difüzör temizliği

Laboratuvar işletmeleri, kimyasal sarf malzemeleri ve analiz giderleri

Dekantör, pompa, blower ve difüzör gibi ekipmanların değişim ve bakımları

MCC ve PLC panolarının yenilenmesi

Son çökeltim üniteleri ve video duvar sistemlerinin yıllık bakımları

Çeşitli ölçüm cihazlarının temini ve kurulumu

Havalandırma havuzlarının temizliği ve atıkların nakliyesi

Kişili, bu geniş kapsamlı iş kalemlerinin, kamusal bir tesisin neredeyse tümden özel sektörün kontrolüne devredilmesi anlamına geldiğini savundu.

“İzmir’in amiral gemisi elden çıkarılıyor”

Kişili, yaptığı açıklamada, İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin Türkiye’de ileri biyolojik arıtma tesisleri konusunda övünçle bahsettiği liderliğini kendi eliyle zedelediğini öne sürdü:

“Bu girişim, belediyedeki iş bilmez anlayışın geldiği noktayı gösteriyor. İZSU’nun kalbi olan Atıksu Arıtma Daire Başkanlığı taşeronların eline bırakılmak isteniyor.”

“İzmirliye fatura olarak döner”

Kişili, tesisin özelleştirilmesiyle birlikte ortaya çıkacak maliyetlerin doğrudan İzmir halkına yansıyacağını dile getirdi. Şu ifadeleri kullandı:

“Vatandaşlar hâlihazırda katı atık ve atıksu bedeli ödüyor. Bu ihalenin ardından İzmirli, arıtma tesisi işletme bedeli altında ezilecektir. Belediye, bu sistemin nasıl işleyeceğini, şirketlerin hangi kaynaklardan kazanç sağlayacağını kamuoyuna açıklamalıdır.”

“Çözüm özel şirketlerde değil, projelerde”

AK Partili Kişili, Çiğli Atıksu Arıtma Tesisi’nin geliştirilerek Menemen Ovası’na tarımsal su sağlanması, şehir park ve bahçelerinin sulanması gibi kamu yararına projeler üretmesi gerektiğini söyledi. Belediye yönetiminin, altyapı ve pompa istasyonu yenilemeleri gibi temel ihtiyaçları göz ardı ederek “kolaycı çözümler” aradığını savundu.