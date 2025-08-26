Son Mühür- CHP Bayraklı Manavkuyu’daki delege seçimlerinde kırmızı ve mavi listeler karşı karşıya geldi. Sayım sırasında gerginlik yaşandı ve kırmızı listeden Yetkin Özçelik’in, Meclis Üyesi Fatma Akçam’a saldırdığı belirtilmişti.

Bayraklı AK Parti Grup Başkanvekili Emre Demir, CHP Bayraklı Manavkuyu Mahallesi’nde gerçekleşen delege seçimlerinde iki kadın üyenin darp edildiği iddialarına ilişkin açıklamalarda bulundu.

“CHP SESSİZ KALIYOR”

Olayı üzüntüyle takip ettiklerini belirten Demir, asıl üzücü olanın CHP yönetiminin sessizliği olduğunu vurguladı:

“‘Hak, hukuk, adalet’ sloganlarını dillerinden düşürmeyen CHP yönetimi, bu olay karşısında sessiz kalıyor. Kadın üyeleri darp edilen bir örgütte kimse ‘iç mesele’ diyerek sorumluluktan kaçamaz. Bu sessizlik yalnızca mağdurları değil, tüm kamuoyunu yaralıyor.”

“GEÇMİŞ OLSUN”

CHP’nin kendi içindeki şiddet olaylarına bile göz yumduğunu öne süren Demir, bu durumun topluma güven veremeyeceğini dile getirdi:

“Kadına yönelik şiddete karşı duyarlılık, parti rozetine göre değişmez. Darp edilen kadın üyeler için geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum.”