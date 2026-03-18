Son Mühür/ Emine Kulak- AK Parti İzmir İl Teşkilatı, 'Geleneksel Vefa İftarı ve Bayramlaşma' programında bir araya geldi. Balçova Kaya Termal Otel'de düzenlenen iftar programına; Türkiye Cumhuriyeti'nin son başbakanı Binali Yıldırım, Türkiye Büyük Millet Meclisi Grup Başkanı Abdullah Güler, İl Başkanı Bilal Saygılı, İzmir Milletvekilleri; Ceyda Bölünmez Çankırı, Mahmut Atilla Kaya, Şebnem Bursalı, Yaşar Kırkpınar, Mehmet Kasapoğlu, AK Parti MKYK üyesi Hamza Dağ, il teşkilat mensupları ve basın mensupları katıldı.

Kasapoğlu’ndan birlik mesajı: “Yolumuz aydınlık olsun”

Konuşmasında birlik, vefa mesajı veren İzmir Milletvekili Mehmet Kasapoğlu, “ Ramazan vesilesiyle güzel bir buluşmada bir aradayız. Bu ay buluşma, bir araya gelme ayı. El birliği ile bugünlere kardeşlik, vefa iklimiyle geldiysek bundan sonraki süreçte de beraber olarak inançla, vefa ile geleceğiz. Yolumuz aydınlık olsun” dedi.

Güler: Tehditlere karşı kararlıyız, geleceğe umutluyuz

Türkiye Büyük Millet Meclisi Grup Başkanı Abdullah Güler, “Bölgemiz adeta savaş çemberi arasında. Biz de diyoruz ki bu aziz topraklarda Çanakkale’deki zafer gibi her türlü emeği her türlü tehditi bertaraf edeceğimiz kararlılıkla ifade etmek istiyorum. Bu topraklarda merhamet, paylaşmak, yardımlaşma anlayışının karşılık bulduğu anlayış olsun. Gelecek nesillerimize de huzuru ve güvenliği teslim etmekten şüphemiz yok” diye konuştu.

Yıldırım: Türkiye’yi çepeçevre kuşatan savaş var

Dünya’nın belirsizlik döneminden geçtiğini söyleyen Türkiye Cumhuriyeti'nin son başbakanı Binali Yıldırım, “Bugün yaşanan sağdaki gerçeklik var. Türkiye’nin çepeçevre kuşatan bölgelerde savaşlar var. Çocuklar, bebekler, kadınlar günahsız İnsanlar hayatını kaybediyor. Bu karmaşadan milletimizi uzak tutmak için gayretle çalışıyor. O bölgede yaşayan tüm toplumun, kardeşlerimizin gözü kulağı Türkiye’de. Türkiye bölge, barış için önemli rolü olduğunu oraya gidince daha da anladı. 90’lı yıllarda Türkiye sözü dinlenen ülke değildir. Ama bugün küresel olarak gündeme geldiğinde Türkiye ne düşünüyor diye soruluyor. Dünya belirsizlik döneminden gidiyor. Belirsizliği yönetmek şansınız yok. Hiçbir bilgi yok. Bir gün, saat, ayın neye gebe olduğunu bilmiyorlar. Bu şartlar altında cumhur ittifakı olarak Devlet Bahçeli’nin ortaya koyduğu irade ile bir an önce ülkemizin selameti için var gücüyle çalışıyoruz. Bu cumhur ittifakı 15 temmuz alçak FETÖ kalkışmasından sonra birlik olduk. Birliğimiz bugün aynı şekilde, kararlılıkla, güvenle devam ediyor. Cumhur ittifakı Türkiye’nin teminatıdır. İstikrarın teminatıdır. Bu birlikteliğin bugünlere taşınmasında emeği geçenlere teşekkür ediyorum” dedi.

“25 yılda gelinen noktayı dost düşman biliyor”

Yıldırım, “Geçmişi beraber yaşadık. Türkiye’nin 25 yılda nereden nereye geldiğini dost düşman biliyor. Türkiye fersah fersah yol aldı. Ulaşımda 9. Sıraya yükseldi. Yolları böldük hayatları birleştirdik. Dünya’nın en büyük projelerini milletimize kazandırdık. İzmir için yaptıklarımızı sayacak değilim. Siyasi yaşamımdan yarısından fazlası İzmir için geçti. Bu dünyadan baki dünyaya göç eden bütün kardeşlerimiz rahmetle anıyorum. Mekanları cennet olsun. Geçmişi anlatıp zaman almak istemiyorum. Bundan sonrasına bakmak lazım. Yüzyıl önce çizilen yapay sınırların işe yaramadığı döneme girdik. Bugünlere ülkemizi getiren AK gençlere, AK kadınlara teşekkür ediyorum” dedi.