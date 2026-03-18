Son Mühür/ Emine Kulak- AK Parti İzmir İl Teşkilatı, 'Geleneksel Vefa İftarı ve Bayramlaşma' programında bir araya geldi. Balçova Kaya Termal Otel'de düzenlenen iftar programına; Türkiye Cumhuriyeti'nin son başbakanı Binali Yıldırım, Türkiye Büyük Millet Meclisi Grup Başkanı Abdullah Güler, İl Başkanı Bilal Saygılı, İzmir Milletvekilleri; Ceyda Bölünmez Çankırı, Mahmut Atilla Kaya, Şebnem Bursalı, Yaşar Kırkpınar, Mehmet Kasapoğlu, AK Parti MKYK üyesi Hamza Dağ, il teşkilat mensupları ve basın mensupları katıldı.

Saygılı’dan 18 Mart mesajı

Programın açılış konuşmasını yapan AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı, ‘Sözlerimin hemen başında günün anlam ve önemine binaen; şanlı ecdadımızı, Çanakkale’yi geçilmez kılan şehitlerimizi rahmet, minnet ve fatihalarla anıyorum. Merhum Mehmed Akif’in dizelerinde: “Bedr’in aslanları ancak bu kadar şanlı idi” olarak ifade edilen şühedaya vefa gösteriyoruz. Çünkü vefa bizim mazimize borcumuzdur ’’ dedi.

“Devraldığımız görev bayrağını daha ileri noktalara taşıyoruz”

Vefa mesajı veren Saygılı “Vefa, AK Parti siyasetinin mayasıdır. Vefa, AK Parti siyasi kültürünün hafızasıdır. Vefa, AK Parti siyasi varlığının değişmez ilkesidir. Vefa, Sayın Cumhurbaşkanımızın rahle-i tedrisatında öğrendiğimiz ilk derstir. İşte bugün bu birliktelik, bu muhteşem tablo vefanın eseridir, Sayın Cumhurbaşkanımızın eseridir, İzmir’in omuz omuza siyaset yapan, bir aile olan teşkilatlarının eseridir. Vefanın ve dostluğun siyasetteki vücut bulan hali son Başbakanımız ve Cumhurbaşkanımızın kadim yol arkadaşı Sayın Binali Yıldırım’ın aramızda bulunması da ayrıca çok özeldir, çok anlamlıdır. AK Parti teşkilatları olarak İzmir’deki politik büyüme, güçlenme ve ilerleme sürecimizi ilk göreve geldiğimiz günden beri sürdürüyoruz. Devraldığımız görev bayrağını daha ileri noktalara taşıyoruz. AK Parti İzmir İl Başkanlığı olarak, Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın teşrifleriyle 1 Şubat 2025 tarihinde İl Kongremizi gerçekleştirdik. 18.000 üyemizin katılım sağladığı kongremizde, 600 delegeden 533’ünün oy kullanmasıyla demokratik bir süreci başarıyla tamamladık. 2019 yılı delege seçimlerinde 10.417 oy kullanılmışken, mevcut dönemimizde gerçekleştirilen kongre delege seçimlerinde bu sayı 38.890’a yükselmiştir. Mayıs 2025 döneminde tarafımıza verilen 40.950 yeni üye hedefini %119 oranında aşarak 48.693 yeni üye kaydıyla tamamlamış bulunmaktayız. Bu başarı neticesinde Ege Bölgesi genelinde 1’inci, Türkiye’de ise 3’üncü sırada yer aldık. 2026 yılı için belirlenen 48.921 yeni üye hedefimizi de en kısa sürede aşarak tamamlamayı hedefliyoruz” dedi.

“Başarıların her bir yol arkadaşımın emeği vardır”

Parti adına değerlendirme yapan Saygılı, “İlimiz genelinde bulunan 1 bin 297 mahallemizin 1.293’ünde mahalle başkanlıkları ve yönetimleri kurulmuş durumdadır. Sandık Yönetim Kurulları çalışmalarında ise yüzde 67,52 oranına ulaşarak Ege Bölgesi’nde 1’inci, Türkiye genelinde 3’üncü il olma başarısını elde etmiş bulunmaktayız. 30 ilçemizde, Haziran 2025 itibarıyla aylık İlçe Danışma Meclisi toplantılarımız kesintisiz şekilde devam etmektedir. 5 Ekim 2025 tarihinde gerçekleştirdiğimiz Genişletilmiş İl Danışma Meclisi toplantımızı, 7 bin 500 kişinin katılımıyla rekor düzeyde tamamlamanın gururunu yaşadık. Ayrıca, 24 Mart 2025 Pazartesi günü düzenlediğimiz Vefa İftarı programımızı, salon kapasitesinin sınırlı olması nedeniyle 1 bin 300 üyemizin katılımıyla gerçekleştirdik. Ve şimdi burada yine bir aradayız. Bu saydığım başarıların arkasında dünden bugüne bu davanın harcına alın ve akıl terini koyan her bir yol arkadaşımın emeği vardır. Biz o emeklerin üstüne gayret ve samimiyetle çalışarak yeni başarılar eklemeye söz verdik. İzmir’e söz verdik. İzmirliye söz verdik. Sayın Cumhurbaşkanımıza söz verdik!’’ ifadelerini kullandı.

Saygılı yeni AK Parti İzmir il binası görsellerini paylaştı

AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı, sözlerini şu şekilde sonlandırdı; “Sizlerle Ramazan Bayramımıza mutluluk katacak bir müjdeyi paylaşmak istiyorum. İzmir’de AK Parti’mize yeni bir bina, yeni bir yuva yapıyoruz. Ekranda gördüğünüz mimari görseller hayata geçtiğinde, yaklaşık 600 m2’lik bir bina oturum alanımız olacak. Yeni İl Başkanlığı binamız 500 m2 açık otopark alanı ile 1562 m2 toplanma alanına sahip olacak. Protokol ağırlamaları içinse ayrı bir kapalı otopark inşa edeceğiz. Çevre dostu, yeşil enerji yaklaşımıyla çatıda 700 m2’lik GES Solar Enerji Sistemi kuracağız. Yeni İl Başkanlığımızın zemin yüksekliği 4,5 metre; çatı katı yüksekliği ise 7,7 metre olacak. İzmir’e, teşkilatlarımıza hayırlı uğurlu olsun. Şimdi bu müjde ve motivasyon ile daha bir şevkle çalışacağız. Mahalle teşkilatlarımızla, ilçe yönetimlerimizle, ana kademelerimiz, gençlik ve kadın kollarımızla iki tane hedefimiz var! Cumhurbaşkanımızı bir dönem daha; Türkiye’nin bekası, milletin istikbali ve vatanın istiklali için başkan yaptırmak! İkincisi ise İzmir’i AK Parti’nin bayrak şehri yapmak. Cefadan gözümüz korkmaz, vefadan taviz vermeyiz. İnşallah hedeflerimizi gerçekleştirecek, alnımızın akıyla İzmir’de ve Türkiye’de yeni bir sayfa açılmasına vesile olacağız. Bu duygu ve düşüncelerle bugün buraya teşrif eden son başbakanımızın zat-ı devletlerine şükranlarımı sunuyorum. Geçmiş dönemlerde teşkilatlarımızda görev alan ancak ahirete irtihal etmiş bulunan tüm teşkilat mensuplarımızı rahmetle anıyorum. Tuttuğunuz oruçların, ettiğiniz ibadetlerin kabul olması duasıyla hepinizi Allah’a emanet ediyorum.”