İzmir’in kuzeyinde sanayi ve turizmin merkez ilçesi Aliağa, bugün öğleden sonra dehşet dolu anlara sahne oldu. İlçeye bağlı Yenişakran Mahallesi’nde bulunan Namık Kemal Caddesi üzerindeki bir kuyumcu dükkanı, motosikletli ve silahlı iki saldırganın hedefi oldu. Saat 16:30 sularında gerçekleşen olayda, şüphelilerin soğukkanlı tavırları ve sonrasında yaşanan arbede çevredeki vatandaşlarda büyük korku yarattı.

Müşteri kılığında girdi, silahla tehdit etti

Olayın gelişimine dair edinilen bilgilere göre, kasklı iki şahıs motosikletle kuyumcu dükkanının önüne geldi. Şüphelilerden biri, dikkat çekmemek amacıyla içeri girerek altın satın alacağını beyan etti. Ancak kısa bir süre sonra dışarıda bekleyen suç ortağı, elindeki pompalı tüfekle dükkana dalarak gerçek niyetini açığa vurdu. Silahı karşısında gören iş yeri sahibinin ani bir refleksle yardım çığlığı atması, planlı hareket eden saldırganların dengesini bozdu.

Esnafa pompalı tüfekle ateş açıldı

Soygunun başarısız olacağını anlayan ve panikleyen şüpheliler, kendilerine direnen işletmecinin yüzüne biber gazı sıkarak etkisiz hale getirmeye çalıştı. Bu sırada dükkandan gelen sesleri duyan ve yardıma koşan çevredeki duyarlı esnafı durdurmak isteyen saldırganlar, pompalı tüfekle çevreye rastgele ateş açtı. Şans eseri kurşunların kimseye isabet etmediği o anlarda, saldırganlar geldikleri motosiklete binerek hızla olay yerinden uzaklaştı.

Jandarma ekipleri geniş çaplı operasyon başlattı

Vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yaptığı ihbarlar üzerine bölgeye çok sayıda jandarma ekibi sevk edildi. Olay yeri inceleme uzmanları dükkan ve çevresinde delil toplama çalışmalarını sürdürürken, kaçan şahısların eşkal ve kaçış güzergahları Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameraları üzerinden takibe alındı. Kimlikleri henüz belirlenemeyen ve havaya ateş açarak firar eden iki zanlının yakalanması için bölgede geniş çaplı arama başlatıldı.