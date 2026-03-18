Son Mühür- Torbalı Belediyesi öncülüğünde bir araya gelen meslek odaları ve sivil toplum kuruluşları, Gazi Mustafa Kemal Mahallesi’nde kurulması planlanan kağıt fabrikasına karşı ortak bir deklarasyon yayımladı. Belediye Başkanı Övünç Demir ve oda başkanlarının imzasıyla yayımlanan metinde, fabrikanın ilçenin 50 yıllık su rezervini ve tarım topraklarını tehdit ettiği vurgulandı.

"Bu bir yatırım değil, gelecek meselesidir"

Yayımlanan deklarasyonda, konunun sadece ekonomik bir yatırım olarak değerlendirilemeyeceği belirtilerek şu ifadelere yer verildi: "Bu mesele artık bir yatırım meselesi değildir; suyumuzun, toprağımızın ve çocuklarımızın geleceğinin meselesidir." Yetkililer, Torbalı’nın havasını ve suyunu korumanın siyaset üstü bir sorumluluk olduğunu hatırlatarak, projeye karşı hukuki ve bilimsel bir mücadele yürüteceklerini ilan etti.

Su kaynakları büyük tehdit altında

Yayımlanan deklarasyonda yer alan verilere göre:

Planlanan fabrikanın günlük su tüketimi yaklaşık 3 bin ton.

Bu miktar, 20 bin Torbalılının günlük su ihtiyacına eşdeğer.

Fabrikanın kurulacağı bölgedeki su kuyuları, ilçenin 50 yıllık içme suyu ihtiyacını karşılayabilecek kapasitede bulunuyor.

Tarım toprakları ve atık riski

Torbalı Ovası’nın Türkiye’nin en verimli tarım alanlarından biri olduğu vurgulanan metinde, Ege Bölgesi’nin kışlık sebze ihtiyacının %70’inin bu topraklardan karşılandığı hatırlatıldı. Fabrikadan çıkacak atık suların Fetrek Çayı üzerinden yer altı sularına karışma riskinin, sadece Torbalı’yı değil, Türkiye’nin gıda güvenliğini de tehlikeye atacağı ifade edildi.

Geniş katılımlı imza seferberliği

Ortak bildiriye imza atan kurumlar arasında şu isimler yer aldı:

Torbalı Belediyesi (Belediye Başkanı Övünç Demir)

Torbalı Ticaret Odası

Torbalı Ziraat Odası

Torbalı Esnaf ve Sanatkarlar Odası

Torbalı Şoförler Odası

Torbalı Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri

Deklarasyonun sonunda, yatırım ve istihdama karşı olunmadığı ancak çevreye ve su kaynaklarına zarar verecek hiçbir projeye geçit verilmeyeceği kararlılıkla yinelendi.