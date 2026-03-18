Son Mühür- Adalet Bakan Yardımcısı Can Tuncay, yargı hizmetlerini yerinde incelemek ve yürütülen projeler hakkında temaslarda bulunmak üzere 18 Mart 2026 tarihinde İzmir Adliyesi’ni ziyaret etti. Adli birimler arasındaki koordinasyonu güçlendirmek ve fiziksel altyapı çalışmalarını denetlemek amacıyla gerçekleştirilen bu ziyarette Bakan Yardımcısı Tuncay, İzmir yargı teşkilatının üst düzey temsilcileriyle bir araya geldi.

Başsavcı Ali Yeldan’dan protokol karşılaması

Ziyaret programı, İzmir Cumhuriyet Başsavcısı Ali Yeldan’ın ev sahipliğinde gerçekleştirilen resmi karşılama töreniyle başladı. İzmir Adliyesi’nin mevcut işleyişi ve yargısal faaliyetlerin etkinliği üzerine yapılan ön görüşmenin ardından, adliye kampüsü içerisinde hayata geçirilen yenilikçi projelerin incelenmesine geçildi. Bakan Yardımcısı Tuncay, Başsavcı Yeldan rehberliğinde adliyenin modernizasyon sürecine dair detaylı bilgiler aldı.

Şehit Fethi Sekin Konferans Salonu’na inceleme

Programın en anlamlı duraklarından biri, İzmir Adliyesi bünyesinde kısa süre önce faaliyete kazandırılan Şehit Fethi Sekin Konferans Salonu oldu. Kahraman şehidimizin adını taşıyan ve adliyedeki sosyal ile bilimsel etkinliklere ev sahipliği yapması planlanan salonu titizlikle inceleyen Bakan Yardımcısı Can Tuncay, mekanın teknik altyapısı ve kullanım kapasitesi hakkında yetkililerden brifing aldı. Tuncay, bu tür tesislerin yargı camiasının kurumsal kimliğine sağladığı katkıya dikkat çekti.

Güçlendirme çalışmaları ve gelecek projeler yerinde gözlemlendi

Adalet Bakanlığı’nın yapı güvenliğine verdiği önem çerçevesinde, İzmir Adliyesi kampüsünde bir süredir devam eden yapısal güçlendirme çalışmaları da ziyaretin ana gündem maddeleri arasında yer aldı. Çalışmaların sürdüğü alanları bizzat gezen Tuncay, tamamlanan kısımların son durumu ile devam eden inşaat süreçlerini yerinde gözlemledi. Adli hizmetlerin kesintisiz ve daha güvenli bir ortamda sunulması amacıyla yürütülen bu restorasyon ve iyileştirme projelerinin takvimi üzerine kapsamlı değerlendirmeler yapıldı.

Ziyaretin anısına plaket takdimi

İncelemelerin ve istişare toplantılarının tamamlanmasının ardından, günün anısına özel bir tören düzenlendi. İzmir Cumhuriyet Başsavcısı Ali Yeldan, nazik ziyaretlerinden ve adliyeye sağlanan desteklerden dolayı Adalet Bakan Yardımcısı Can Tuncay’a teşekkürlerini ileterek kendisine bir plaket takdim etti. Ziyaret, yargı çalışanlarıyla çekilen hatıra fotoğrafları ve kurumsal iş birliği mesajlarıyla sona erdi.

