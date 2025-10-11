Son Mühür- İzmir Büyükşehir Belediyesinin daha önce “riskli yapı” ilan edilen Çankaya Katlı Otopark ve Alışveriş Merkezinin yeniden yıkılacağını açıklaması siyaset çevrelerinde deprem etkisi yarattı. AK Parti İzmir milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı, otoparkı yıkma kararının esnafı düşünmeden alındığını belirterek “Çankaya Katlı Otoparkı’nı yıkmak; sadece bir binayı değil, Kemeraltı’nın kalbini, esnafın ekmeğini, İzmir’in ruhunu yıkmaktır” dedi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi Emlak Yönetimi Dairesi Başkanlığı tarafından önceki gün yayımlanan yazıda, Konak ilçesi Hatuniye Mahallesi, 7341 ada bir parselde yer alan ve mülkiyeti Büyükşehir Belediyesi, Vakıflar Genel Müdürlüğü ve Ziraat Bankası arasında paylaşılan Çankaya Katlı Otopark ve Alışveriş Merkezinin, “6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkındaki Kanun” kapsamında riskli olduğu belirtildi. Yazıda binanın güçlendirilmesinin yapı bütünlüğü ve kullanım işlevi açısından uygun olmadığı, ayrıca ekonomik sürdürülebilirlik taşımadığı değerlendirildi. İzmir Büyükşehir Belediyesi, 29 Eylül 2025 tarihli Başkanlık Oluru ile binanın tahliyesi ve yıkımı yönünde karar aldı.

“Ne güçlendirme ne yeniden yapım mümkün”

Yıkım kararının kamuoyu tartışılırken İzmir Büyükşehir Belediyesinden 8 Ekim’de yapılan açıklamada Çankaya Katlı Otopark ve Alışveriş Merkezi için yürütülen bir yıllık teknik incelemenin ardından güçlendirme seçeneğinin ekonomik ve teknik olarak uygun olmadığı belirtildi:

“Sistemsel sorunlar ve taşıdığı riskler itibariyle binanın güçlendirme çalışmasıyla dahi güvenli bir hale getirilmesi mümkün görünmemektedir. Güçlendirme yapılsa bile yapılan müdahaleler sonrası bina işlevselliğini kaybedecektir. Güçlendirme maliyetinin yeni yapım maliyetinin yüzde 60 seviyesine ulaşması nedeniyle bu seçenek ekonomik olarak da kabul edilebilir sınırı aşmaktadır. Tüm bunların ötesinde imar planlarında ‘Arkeoloji ve Tarih Parkı’ olarak belirlenen bu alanda ne güçlendirme ne de yeniden yapım gibi bir faaliyetin söz konusu edilmesi mümkün değildir.”

TMMOB Şehir Plancıları Odası İzmir Şubesi de yıkım kararını hem teknik zorunluluk hem de tarihi kent merkezinin bütünlüğünü sağlama adımı olarak değerlendirdi. Odanın açıklamasında “Tarihi kent merkezi içerisinde hukuka aykırı biçimde inşa edilmiş bu yapının yıkım kararını yalnızca teknik bir zorunluluk değil, aynı zamanda İzmir’in tarihî kent merkezi için ivedilikle uygulanması gereken doğru bir karar olarak değerlendiriyoruz” denildi.

“Kemeraltı’nın kalbini, esnafın ekmeğini yıkmaktır”

Otoparkın altında hizmet veren esnaf binanın yıkılması durumunda esnaf sadece kendilerinin değil, Kemeraltı esnafının da mağdur olacağını savunuyor.

Konuyla ilgili AK Parti İzmir milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı da yeniden açıklama yaptı. Otoparkı yıkma kararının esnafı düşünmeden alındığını belirten Çankırı, yıkım kararını “İzmirliye hizmet değil, İzmirliye ihanettir” diye nitelendirdi.

Sosyal medyadan yaptığı paylaşımda “Çankaya Katlı Otoparkı’nı yıkmak; sadece bir binayı değil, Kemeraltı’nın kalbini, esnafın ekmeğini, İzmir’in ruhunu yıkmaktır” ifadelerini kullanan Çankırı, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Altındaki esnafı, alışverişe gelen vatandaşı düşünmeden alınan bu karar; İzmirliye hizmet değil, İzmirliye ihanettir. Büyükşehir yönetimi, İzmir’in yükünü değil bahanesini taşıyor. Sorun çözmek yerine, sorun üretmeyi tercih ediyor. Biz bu yanlışın karşısında duracağız. Kemeraltı’nı susturmanıza, İzmir’in sesini kısmanıza izin vermeyeceğiz.”