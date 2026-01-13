Son Mühür/ Beste Temel - Narlıdere Belediyesi, yerel düzeyde kadın-erkek eşitliğini güçlendirmek, adaleti, erişilebilirliği ve toplumsal refahı artırmak amacıyla hazırlanan 2026-2029 Yerel Eşitlik Eylem Planı’nı hayata geçirdi. Plan, ocak ayı belediye meclisi toplantısında kabul edildi.

Yerel Eşitlik Eylem Planı; Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü koordinasyonunda, Belediye Meclisi Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Komisyonu, muhtarlar, kent konseyi, kitle örgütleri temsilcileri, üniversiteler ve sendikaların katkılarıyla hazırlandı.

Kadınların karar süreçlerine katılımı hedeflendi

Eylem planı; kadınların yerel karar alma mekanizmalarında eşit temsil edildiği, eğitimden sağlığa tüm hizmetlere erişimin güçlendiği ve çalışma yaşamında fırsat eşitliğinin sağlandığı bir kent modeli ortaya koydu. Plan kapsamında her türlü şiddete karşı topyekûn mücadele, kadınların ve dezavantajlı grupların yerel yönetim süreçlerine katılımının artırılması ve yönetim mekanizmalarında etkin görevler üstlenmesi hedeflendi.

“Kadın dostu kent Narlıdere” vizyonu güçlendirildi

“Kadın dostu kent Narlıdere” vizyonunu ileri taşıyan yol haritasının, önümüzdeki dört yıllık süreçte ilçenin eşitlik temelli gelişiminin temel belgesi olması amaçlandı.

“Bu plan yönetim anlayışımızın manifestosudur”

Narlıdere Belediye Başkanı Erman Uzun, göreve başlarken “kimseyi geride bırakmadan yaşanabilir, adil bir kent” anlayışıyla yola çıktıklarını hatırlattı. Uzun, “Narlıdere’yi sadece İzmir’in değil, Türkiye’nin en öncü ve en kapsayıcı kadın dostu kenti yapmak istiyoruz. Kadınlara ve tüm kırılgan gruplara daha iyi hizmet sunmayı, hizmetlere tam ve eşit erişimi sağlamayı önceliklerimiz arasında tuttuk. Bu eylem planı yalnızca bir politika belgesi değil, yönetimimizin hukukun üstünlüğüne ve insan haklarına bağlılığının manifestosudur” ifadelerini kullandı.

“Eşitlik mücadelesi ortak sorumluluktur”

Uzun, eşitlikçi bir kent hedefinin yalnızca belediyenin değil tüm kentin ortak sorumluluğu olduğunu vurgulayarak, yerel yönetimler, sivil toplum, özel sektör ve yurttaşların birlikte hareket etmesi gerektiğini ifade etti. 2026-2029 Yerel Eşitlik Eylem Planı’nın Narlıdere için önemli bir yol haritası olduğunu belirtti.