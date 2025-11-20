Son Mühür/ Beste Temel- Konak Belediyesi, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü vesilesiyle farkındalığı artırmak ve kadınların güçlenmesini sağlamak amacıyla tüm haftaya yayılan geniş kapsamlı bir etkinlik programı başlattı. Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu, tüm Konaklı kadınları bir araya gelmeye ve "Şiddete karşı dayanışmayla güçlenmeye" davet etti.

Bilinçlendirme atölyeleri kent geneline yayıldı

Konak Belediyesi'ne bağlı semt ve kültür merkezlerinde düzenlenen programlar, kadınların yasal hakları ve şiddetle mücadele yolları konusunda bilgi sahibi olmasını hedefliyor. Etkinliklerin başlangıcı, Gültepe Semt Merkezi'nde gerçekleştirilen "Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele ve Güvenlik Planı Oluşturma" konulu atölye çalışması oldu.

Bu interaktif sunumda, Konak Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü bünyesindeki "Eşitlik ve Kadın Danışma Birimi"nden Sosyal Hizmet Uzmanı Esra Çakıçı Akgün ile Uzman Halk Sağlığı Hemşiresi Aysun Çobadak Çalt, katılımcı kadınları bilinçlendirdi. Hafta boyunca sürecek atölye çalışmaları; 6284 Sayılı Kanun, şiddet durumunda ilk başvuru mekanizmaları ve güncel bir tehdit olan "Dijital şiddet" gibi hayati temalara odaklanacak. Bu çalışmalar, Kadın Haklarını Koruma Derneği İzmir Şubesi ve Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu gibi önemli sivil toplum kuruluşlarının katkılarıyla Aziziye, Ballıkuyu, Hilmi Değirmenci, Zeytinlik, Saadet Mirci ve Hatay Semt Merkezleri’nde gerçekleştirilecek.

Uzman isimler panelde bir araya geliyor

Haftanın en önemli etkinliklerinden biri, 26 Kasım 2025 tarihinde Selahattin Akçiçek Kültür Merkezi Avni Anıl Salonu'nda düzenlenecek “Kadına Yönelik Şiddetle Mücadelede Belediyelerin Rolü” temalı panel olacak. Açılış konuşmasını Başkan Nilüfer Çınarlı Mutlu’nun yapacağı panele;

Cinsiyet Eşitliği İzleme Derneği İzmir İl Koordinatörü Ayla Çelik,

İzmir Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi (ŞÖNİM) Müdürü Güliz Kuli,

Konak Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdür Nursun Karaburun Akıncı,

İzmir Barosu Kadın Hakları Merkezinden Avukat Arzu Hazer Güngör konuşmacı olarak katılacak.

Panelde, yerel yönetimlerin şiddetle mücadeledeki etkinliği, kadın danışma merkezlerinin önemi, hukuki süreçler ve kurumlar arası işbirliğinin güçlendirilmesi konuları detaylıca ele alınacak.

Destek mekanizmaları ve hukuki haklar inceleniyor

Program, 28 Kasım’da Urla Rotary Kulübü’nün katkılarıyla Beştepeler Sosyal Tesisleri’nde gerçekleştirilecek “Destek Mekanizmaları” başlıklı panel ile devam edecek. Urla Rotary Kulübü Başkanı Ali Kemal Akkan’ın açılışını yapacağı panelde, Ege Üniversitesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Anabilim Dalından Doç. Dr. Elif Ulu ve Av. Arb. Kübra Türkoğlu konuşmacı olarak yer alacak. Panel, şiddetle yüzleşme psikolojisi ile birlikte kadınların yasal hakları ve 6284 Sayılı Kanun kapsamındaki başvuru mekanizmalarına odaklanacak.

Farkındalık haftası sergiyle sonlanıyor

Yoğun program, sanatın dönüştürücü gücüyle taçlandırılacak. 25 Kasım- 5 Aralık tarihleri arasında Konak Belediyesi Kadın Müzesi’nde açılacak olan “Kalplerde Boşluk” sergisi, etkinlik haftasının kapanışını yapacak. Sanatçı Dijle Talu’nun seramik ve kağıt heykel eserlerinden oluşan bu sergi, şiddetin bıraktığı boşluklara dikkat çekerek sanatseverlerin ziyaretine açık olacak.