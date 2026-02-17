Son Mühür / Erkan Doğan - Ankara’daki toplantıyı organize eden Çankırı, İzmir’in sorunlarını siyaset üstü bir anlayışla çözmek için büyük gayret gösterdiklerini söyledi.

Ziyareti sosyal medya hesabından duyuran AK Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı, "Karşıyaka Belediye Başkanı Sayın Yıldız İşçimenler Ünsal ile Bakanımız Sayın Vedat Işıkhan'ı ziyaret ettik. Karşıyaka Belediyesi'nin geçmişten gelen düğümlenmiş sorunlarının çözümü için Bakanlığımız nezdinde girişimlerimizi gerçekleştirdik. Sayın Bakanımıza nazik kabulleri ve ilgileri için teşekkür ediyoruz" dedi.

Ankara'da Karşıyaka zirvesi

AK Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı, Karşıyaka Belediye Başkanı Yıldız Ünsal’ın da katılımıyla, belediyenin SGK borçlarının yapılandırılmasına ilişkin talebi Bakanlık makamına taşıyarak Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı ile Ankara’da bir görüşme gerçekleştirdi.

Karşıyaka Belediyesi, SGK borçlarının önemli bir bölümünün, önceki dönemde Karşıyaka Belediye Başkanlığı görevini yürüten ve halen İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı olan Cemil Tugay döneminden devralınmasıyla artan mali yükümlülüklerin belediye bütçe dengeleri üzerinde oluşturduğu baskı nedeniyle, personel maaş ödemelerinde gecikmelere yol açtığı iddialarıyla gündemde yer alıyor. AK Partili Çankırı, bizzat randevu planlamasını yaptığı görüşmenin ardından yaptığı değerlendirmede belediye çalışanlarının mağdur edilmemesi gerektiğini vurguladı. Çankırı, “Karşıyaka Belediyesi’nin karşı karşıya olduğu mali tablo, geçmiş dönemden devralınan yükümlülüklerin sonucudur. Sorunun kaynağı üzerinden polemik üretmek yerine çözüm üretmek zorundayız. Devralınan borçların bedelini belediye çalışanlarımız ödeyemez.” dedi.

Karşıyaka Belediye Başkanı Yıldız Ünsal’ın iş dünyasındaki geçmişine de dikkat çeken Çankırı, “Sayın Ünsal, özel sektörde bugüne kadar hiçbir çalışanının maaşını geciktirmemiş bir iş insanıdır. Belediyede yaşanan mali sıkıntıların kişisel değil, devralınan yapısal bir yükten kaynaklandığı açıktır. Bizim görevimiz siyasi tartışma değil, çözüm üretmektir.” diye konuştu.

“İzmir için parti ayrımı yapmayız”

Çankırı, İzmir’de özellikle bazı kadın ilçe belediye başkanlarının İzmir Büyükşehir Belediyesi ile zaman zaman mesafeli bir ilişki içinde olduğuna yönelik kamuoyuna yansıyan tartışmalara da değinerek şunları kaydetti:

“Yerel yönetimler arasında yaşanan iç gerilimler ya da uyarı heyetleri üzerinden verilen mesajlar bizim konumuz değildir. Kadın belediye başkanlarımızın kendi iç mekanizmaları çerçevesinde değerlendirmeleri elbette kendilerini bağlar. Ancak biz, iktidar milletvekilleri olarak İzmir’in hiçbir ilçesini bu tartışmaların dışında bırakmayız. Büyükşehir ile aralarında mesafe olduğu iddia edilen ya da uyarı süreçleri yaşayan belediyeler olabilir; fakat bizim için esas olan hizmettir. Ankara nezdinde çözüm gerektiren hangi başlık varsa, parti ayrımı yapmaksızın temaslarımızı sürdürürüz. Onlar kendi iç değerlendirmelerini yaparken, biz İzmir için çözüm üretmeye devam ederiz.”

“Üvey evlat söylemi gerçeği yansıtmıyor”

Son dönemde dile getirilen “İzmir cezalandırılıyor” söylemlerine de değinen Çankırı, hükümetin yaklaşımının hizmet odaklı olduğunu belirtti. Çankırı, “İzmir hiçbir zaman üvey evlat değildir. Hükümetimizin İzmir’deki temsilcileri olarak sorumluluğumuz; belediyelerimizin çözüm gerektiren her başlığında Ankara ile temas kurmak ve şehrimizin önünü açmaktır. Biz engel çıkarmak için değil, çözüm üretmek için siyaset yapıyoruz.” ifadelerini kullandı.

Takip Edilecek

Ankara’da gerçekleştirilen görüşmenin ardından SGK borçlarının yapılandırılmasına ilişkin teknik sürecin değerlendirilmesi beklenirken, AK Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı’nın İzmir’de parti ayrımı gözetmeksizin belediyelerin çözüm gerektiren başlıklarını merkezi idare nezdinde takip etmeyi sürdüreceği ifade edildi.