Son Mühür/Merve Turan- Ocak ayında 81 bin 108 otomobil trafiğe kaydedildi. Yeni kayıtların yüzde 15,9’unu Renault marka araçlar oluştururken, yüzde 8,6 ile Toyota ve yüzde 7,8 ile Peugeot takip etti. Fiat yüzde 7,0, Volkswagen ise yüzde 6,4 pay aldı.

Bu markaları sırasıyla Citroen, Opel, Hyundai, TOGG, BYD, Chery, Ford, Nissan, Skoda, Mercedes-Benz, BMW, Volvo, Audi, Kia ve Jaecoo izledi. Diğer markaların toplam payı yüzde 6,6 olarak kaydedildi.

Benzinli otomobiller ilk sırada

Ocak ayında trafiğe kaydı yapılan otomobillerin yakıt türleri incelendiğinde, yüzde 42,8’inin benzinli olduğu belirlendi. Hibrit otomobiller yüzde 28,6, elektrikli otomobiller yüzde 18,9, dizel otomobiller yüzde 9,4 ve LPG’li otomobiller yüzde 0,3 oranında gerçekleşti.

Ocak ayı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı 17 milyon 457 bin 542 otomobilin yüzde 32,5’i dizel, yüzde 31,0’i benzin, yüzde 30,0’u LPG, yüzde 4,1’i hibrit ve yüzde 2,2’si elektrikli araçlardan oluştu.

Küçük motor hacimli araçlar ağırlıkta

Ocak ayında trafiğe kaydı yapılan otomobillerde düşük motor hacimli araçların öne çıktığı görüldü. Kayıtların yüzde 34,1’i 1300 cc ve altı motor hacmine sahip araçlardan oluşurken, yüzde 14,2’si 1401–1500 cc, yüzde 13,3’ü ise 1501–1600 cc motor hacmine sahip otomobillerden oluştu. Motor hacmi 2000 cc’nin üzerindeki araçların payı yüzde 0,7 seviyesinde kaldı.

Renk tercihi gri oldu

Yeni otomobil kayıtlarında renk tercihlerinde gri ilk sırada yer aldı. Ocak ayında trafiğe kaydı yapılan otomobillerin yüzde 41,3’ü gri, yüzde 27,5’i beyaz, yüzde 10,2’si mavi ve yüzde 10,1’i siyah renkli araçlardan oluştu. Yeşil, kırmızı, kahverengi, turuncu ve sarı renkli otomobiller ise daha düşük oranlarda kayıtlara yansıdı.