Son Mühür- Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin Türkiye Büyük Millet Meclisi’ndeki haftalık grup toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Toplantıya çok sayıda milletvekili, belediye başkanı ile il ve ilçe yöneticisi katıldı. Özel, konuşmasında Akbelen’deki maden faaliyetlerinden deprem bölgesine, ekonomik gelişmelerden şehit ailelerinin sorunlarına kadar birçok başlıkta açıklamalar yaptı.

Muğla eylemleri ve Ataşehir çağrısı

Konuşmasının başında saha çalışmalarına değinen Özel, Muğla’daki eylemlere yüksek katılım olduğunu belirterek, yeni bir buluşma için çağrıda bulundu.

“Yoğun bir çalışma haftasının ardından hep birlikte Meclisimizin çatısı altındayız. Tarihin en yüksek katılımları ile Muğla eylemlerimizi yaptık. Yarın akşam Ataşehir’de, İstanbul’da 39 ilçenin 39. eyleminde hep birlikte olacağız. İstanbulluları Ataşehir’e katkı sağlamaya davet ediyorum” ifadelerini kullandı.

Akbelen tepkisi ve AYM’ye çağrı

Akbelen Ormanı’nda verilen maden ruhsatlarını eleştiren Özel, bölgede köylülerin doğayı korumak için direndiğini söyledi.

“Akbelenlerle kucaklaştık. Milyonlarca zeytin ağacının katledileceği maden ruhsatlarının verildiği Akbelen’deydik. Yandaş kanalları izleyenler sanabilirler ki Akbelen’de birileri bağırıyor, çağırıyor. Bilmiyor olabilirler. Akbelen’de dedeler, nineler direniyorlar. Sebebi dünyanın en güzel coğrafyasına verilen maden ruhsatı ve onun genişletilmesi. Milyonlarca ağacın yeniden kesilmesi. Anayasa Mahkemesi üyelerinin sessiz kalmamasını ümit ediyoruz” dedi.

“Erdoğan’ı milletimize şikayet ediyorum”

Acele kamulaştırma uygulamalarına da değinen Özel, Recep Tayyip Erdoğan’ı eleştirerek şunları söyledi:

“Bu şirketin acelesi mi var? Yok, daha çok Tayyip Bey’in acelesi var. Acele kamulaştırma yetkisi Kıbrıs Barış Harekatı’nda kullanılabilecek bir yetki. Bu istisna yetkiyi yandaş şirket ağaçları kessin diye kullandı. Erdoğan bu yetkiyi bir şirket AYM kararı çıkmadan bütün ağaçları kessin diye kullandı. Buradan milletimize Recep Tayyip Erdoğan’ı şikayet ediyorum. AYM’ye de geciktiğiniz her gün, kesilen ağaçlar, talan edilen doğa demektir. Lütfen elinizi çabuk tutun diyorum.”

İliç faciası üzerinden Murat Kurum’a eleştiri

Erzincan’ın İliç ilçesindeki maden faciasına ilişkin yargı sürecine değinen Özel, sorumluluğun dönemin bakanı Murat Kurum’da olduğunu öne sürdü.

“İliç’teki hukuk mücadelesi sürüyor. Genel Başkan Yardımcılarımız, milletvekillerimiz orada bu süreci takip ediyor. İkinci kapasite artışı ve flotasyon tesisi projesiyle ilgili ÇED raporunun altında Murat Kurum’un imzası var. İliç’in kanı Murat Kurum’un elindedir. AK Parti’nin kara düzeninin elinde İliç’in kanı vardır” dedi.

Özel ayrıca deprem bölgesindeki uygulamalar üzerinden de Kurum’u eleştirerek, afet sonrası süreçte yaşanan sorunların sorumluluğunun hükümete ait olduğunu savundu.

Deprem konutları tartışması ve Bahçeli’ye yanıt

Deprem bölgesinde hak sahiplerinden faiz alınacağı ve boş senet imzalatıldığı iddialarını yineleyen Özel, Devlet Bahçeli’nin açıklamalarına da yanıt verdi.

“Hatay milletvekillerimiz ‘Millete boş senete imza attırıyorlar’ dedi. Malatya, Kahramanmaraş, Gaziantep milletvekillerimiz de aynı durumu doğruladı. Biz altı günde 55 çalışma yaptık, konteyner kentleri gezdik, boş senetleri gördük. Boş senete imza attırmak tefeci işidir, bunu yapmayın dedik” ifadelerini kullanan Özel, Bahçeli’den özür beklemediğini, Kurum’un Bahçeli’yi arayarak açıklama yapması gerektiğini söyledi.

“Sayın Bahçeli’den özür beklemiyorum. Sayın Murat Kurum’dan Bahçeli’ye ‘Kusura bakmayın, sizi bu hale getirdim’ diye özür telefonu bekliyorum. Sayın Bahçeli’yi Murat Kurum arasın” dedi.

Şehitler anıldı, yasal düzenleme çağrısı yapıldı

Konuşmasında 2016 yılında Ankara Merasim Sokak’ta düzenlenen terör saldırısının yıl dönümünü de anan Özel, saldırıda hayatını kaybedenleri rahmetle andı.

Şehit aileleri ve gazilere yönelik düzenlemelerin Meclis gündemine alınmasını isteyen Özel, bu alanda hazırlanan 18 maddelik teklifin yasalaşması gerektiğini belirterek, maaş ve sosyal haklar konusunda eşitsizliklerin giderilmesi çağrısında bulundu.

15 Temmuz ve KHK mağduriyetleri

15 Temmuz darbe girişimine karşı CHP’nin tutumunun açık olduğunu ifade eden Özel, darbecilerin cezalandırılması gerektiğini vurgularken, süreçte haksız yere mağdur edildiğini savunduğu bazı asker ve kamu görevlileri için de düzenleme yapılmasını istedi.

“Darbeyle mücadele ayrı bir şeydir, buradan başka mağduriyetler üretmek başka bir şeydir. Bu ayıbı mutlaka temizlemek gerekir” dedi.

İstanbul Sözleşmesi mesajı

CHP’nin iktidara gelmesi halinde ilk adımlardan birinin İstanbul Sözleşmesi’ne dönüş olacağını dile getiren Özel, “Bu kürsülere Türkiye Cumhuriyeti’nin iktidar partisinin genel başkanı olarak çıkacağım ve bu Meclis’e sevk ettiğimiz ilk anlaşma İstanbul Sözleşmesi’ne geri dönülme anlaşması olacak” ifadelerini kullandı.

Ekonomi eleştirisi: “Emeklimiz, asgari ücretlimiz ve çiftçimiz aç”

Ekonomik tabloya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Özel, enflasyon verileri ve gelir düzeyleri üzerinden hükümeti eleştirdi.

“Enflasyonda Avrupa birincisiyiz, gıda enflasyonunda dünyada ilk sıralardayız. En düşük emekli maaşı 20 bin lira, asgari ücret 28 bin lira. Çiftçilerin ortalama geliri 19 bin 700 lira. Emeklimiz, asgari ücretlimiz ve çiftçimiz aç” dedi.

Memur ve kamu çalışanlarının da yoksulluk sınırının altında gelir elde ettiğini savunan Özel, mevcut ekonomik düzeni değiştireceklerini söyledi.

Köprü ve otoyol satışları iddiası

Konuşmasının sonunda bazı kamu varlıklarının satılacağı iddialarına değinen Özel, bu duruma karşı kamuoyunun bilgilendirilmesi gerektiğini belirterek, İstanbul’da düzenlenecek protesto yürüyüşüne dikkat çekti.