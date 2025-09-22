Son Mühür/ Osman Günden - Karşıyaka Belediyesi Bilge Çınarlar Sağlıklı Yaş Alma Merkezi, 2025-2026 dönemi kurs kayıtlarını almaya başladı. Başvurular 24 Eylül’e kadar yapılabilecek.

60 yaş ve üzeri için yeni dönem

Karşıyaka Belediyesi’nin 60 yaş ve üzeri vatandaşlara hizmet veren Bilge Çınarlar Sağlıklı Yaş Alma Merkezi’nde yeni dönem başlıyor. Sosyal, kültürel ve sportif kurslardan yararlanmak isteyenler, 24 Eylül Çarşamba gününe kadar başvuru yapabilecek.

Kurs çeşitliliği dikkat çekiyor

Merkezde resim, çini işleme, Almanca, İngilizce, Fransızca, örgü, Türk Halk Müziği, Türk Sanat Müziği, akıl ve zeka oyunları ile sandalye egzersizi kursları açılacak. Katılımcılar en fazla iki kurs seçebilecek. Yoğun talep nedeniyle kayıtlar kura ile belirlenecek. Başvurular merkezden yapılabilecek.

“Hayata renk katmaya devam edeceğiz”

Karşıyaka Belediye Başkanı Yıldız Ünsal, “Bilge Çınarlar Sağlıklı Yaş Alma Merkezi’nde düzenlediğimiz kurslarla büyüklerimizin fiziksel ve zihinsel olarak aktif kalmasını sağlıyoruz. Yeni dönemde de çınarlarımızın hayatına renk katmaya devam edeceğiz” dedi.