Son Mühür / Yağmur Daştan -Jeofizik Yüksek Mühendisi Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan’ın Türkiye’deki olası deprem senaryolarına ilişkin yaptığı son açıklamada, İzmir’i işaret ederek bazı semtleri sayıp yüksek riskli bölgelerde konut alınmaması ve kiralanmaması konusunda uyarılarda bulunması gündeme oturmuştu. İzmir Büyükşehir Belediyesi AK Partili Meclis Üyesi Hüsnü Boztepe, bilim insanı Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan’ın İzmir’in deprem riski taşıdığı bölgeleri işaret eden açıklamalarına ilişkin sert bir çıkışta bulundu. Boztepe, Ercan’ın “Karşıyaka, Alaybey, Mavişehir, Çiğli, İnciraltı’nda ne bir daire alın ne de kirada oturun” ifadesinin “aymazlık” olduğunu savundu.

‘Bir bilim adamına yakışıyor mu?’

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan AK Partili meclis üyesi Hüsnü Boztepe, “Basında depremle ilgili yer alan bir konu var, depremle ilgili. Jeofizik Yüksek Mühendisi Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan bir açıklama yapıyor. Bu konu, meclis üyelerimizi, İzmir’i ve Türkiye’yi ilgilendiriyor. ‘Karşıyaka, Alaybey, Mavişehir, Çiğli, İnciraltı’nda ne bir daire alın ne de kirada oturun’ diyor. Ya böyle bir aymazlık, böyle bir söz olabilir mi? Bir bilim insanına yakışıyor mu? 1999’daki Büyük Körfez Depremi’nde Mavişehir’de bir bilim adamı geldi, felaket tellalığı yaptı, orada daireler yarı fiyatına düştü. O beyefendi sonra Mavişehir’de beş tane daire aldı. Bu arkadaşımız emlakçılık mı yapıyor, ne yapıyor? Japonya olduğu gibi deprem ülkesi. O zaman orayı komple boşaltmamız gerekiyor. Kaliforniya, olduğu gibi deprem ülkesi. O zaman buraları komple boşaltalım. 2023 yılında Büyükşehir Belediye Başkanımız Cemil Tugay, Karşıyaka’da bir açıklama yapmıştı, düzeltmek için uğraştık. ‘Karşıyaka, Mavişehir, Bostanlı’nın Yamanlar dağına taşınması gerekiyor’ demişti. Şimdi bu kadar yakışık almaz konuşmaların yapılmasını kınıyorum” dedi.

“Bugüne kadar fay hattı çalışması görmedik”

“Aslında binalarla ilgili konuşması gereken insanlar inşaat mühendisleri” sözleriyle devam eden Boztepe, “Bu arkadaşlarımız sadece yeraltı ile ilgili konuşabilir. Bölgenin depremlerini, fay hatlarını konuşabilir. Bu beyefendiyi ben de biliyorum, bugüne kadar bir fay hattı çalışmasını görmedik. İzmir’de çok önemli bir bilim adamı arkadaşımız var Hasan Sözbilir, kendisi bugün bazı açıklamalar yapmış ve düzeltmeye çalışmış. Meslek odalarının, ticaret odalarının derhal bu kişi ile ilgili dava açması gerektiğini düşünüyorum. Mavişehir’de herkes, özellikle yaşlı insanlar neredeyse ağlayacak. 17 Ağustos 1999’da ülkemizde meydana gelen deprem zamanı Emlak Konut bir açıklama yapmış, kazık boyları ve zemin yapısını belirtmiştir. Buradaki insanlar tedirgin, bir bilim insanına böyle bir şeyi uluorta söylemek yakışıyor mu? Ne yapacağız İzmir’i komple mi boşaltacağız. Denizin üzerinde bina yapılır, hiçbir şey olmaz. Bu arkadaş emlakçı mı? Kiminle, hangi firma ile çalışıyor? Derhal bu konuyu kınayın, İzmir’deki vatandaşın bu şekilde yaşaması gerekmiyor” ifadelerini kullandı.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Zafer Levent Yıldır da “Kınıyorum tabii ki” dedi.

Prof. Dr. Ercan ne demişti?

Deprem bilimci Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullanmıştı: “Tire, Ödemiş, Torbalı, Aydın Efeler, Manisa, Turgutlu, Kemalpaşa, İzmir Bayraklı, Bornova Ovası, Menemen Ovası, İnciraltı, Bostanlı, Alaybey, Mavişehir, Çiğli, Balıkesir, Afyonkarahisar, İzmit, İstanbul Ataköy, Yeşilköy, Haramidere, Bakırköy Yeşilyurt, Avcılar, Büyükçekmece, Beylikdüzü Dalyan, Pınarkent, Gürpınar, Esenyurt, Küçükçekmece, Büyükçekmece, Kağıthane, Zeytinburnu, Tuzla Sahil, Kocaeli Gölcük, Düzce, Kaynaşlı, Bolu, Adapazarı, Tekirdağ, Bandırma, Yalova, Adana, Çukurova Ceyhan, Mersin, Erzincan, Tokat, Amasya, Bursa Nilüfer, Osmangazi, Yıldırım, Muğla Fethiye gibi kentlerimizde; sulak, gevşek, birinci derece verimli tarım alanlarına dikilmiş olan çok katlı yapılar, deprem sırasında sarsıntıyı üç ila beş kat büyüterek yapıyı hoplatacak, ayrıca rezonansa gelerek aşırı çalkalanacaktır. Buna dayanamayanlar göçme ile karşı karşıya kalacaktır."