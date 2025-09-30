Son Mühür/ Merve Turan - Menemen Belediyesi’nin ev sahipliğinde düzenlenen 11. Geleneksel Rahvan At Yarışları, 184 atın piste çıkmasıyla rekor katılıma sahne oldu. Seyrek Arena’da gerçekleştirilen yarışlar, Türkiye’nin dört bir yanından gelen atçılık tutkunlarını buluşturdu.

184 at sahne aldı

Türkiye’nin en iyi rahvan atlarının yarıştığı organizasyon, mehteran ve zeybek gösterileriyle renkli görüntülere sahne oldu. Bu yıl rekor katılımla 184 atın yarıştığı etkinlikte vatandaşlar ring seferleriyle alana taşındı. Menemen Belediye Başkanı Aydın Pehlivan da Türk Bayrağı ile at üstünde alana giriş yaptı.

“Geleneklerimize bağlıyız”

Başkan Aydın Pehlivan konuşmasında, atçılığın Türk kültüründeki önemini vurgulayarak, “Bilime ve teknolojiye ne kadar destek oluyorsak, geleneklerimize de o kadar bağlıyız. Kültürümüzü korumak ve gelecek nesillere aktarmak en önemli görevimizdir. Rahvan at yarışlarını sürdürmekten gurur duyuyorum” dedi.

Üç yeni tesis müjdesi

Başkan Pehlivan, konuşmasında Menemen’e kazandırılacak üç projenin müjdesini de verdi:

28 Ekim’de açılacak Kurtuluş Savaşı Müzesi,

Kasım ayında hayata geçirilecek Kent Gözü Projesi,

Yine Kasım’da hizmete girecek yeni kafe-restoran tesisi.

Çöp tesisi tepkisi

Menemen’e yapılmak istenen çöp tesisine tepki gösteren Pehlivan, “Bu kente çöplük yapılmasına izin vermeyeceğiz. Menemenliler olarak topraklarımızı koruyacağız” ifadelerini kullandı.

Şampiyonlar belli oldu

Yarışlarda farklı kategorilerde dereceye giren isimler ise şöyle oldu:

İthal A: Tulpar (Oktay Dönmez)

İthal B: Maverink (Nazım Sunar)

Üçlü Tay: Gökkule (Zekiler Gıda)

Dörtlü Tay: Haydi (İbrahim Ongün)

Deste: Derman (İsmail Onbaşıoğlu)

Küçük Orta: Bahtiyar (Hüseyin Güder)

Büyük Orta: Atakan (Zekiler Gıda)

Başaltı: Paşam (Yücel Akkaya)

Baş: Dizel (Mustafa Küçükmeral)

İkili Tay: Konan (Süleyman Duransoy)

Beşli Tay: Bahriyeli (Alican Kahraman)

Kadınlar: Esma Arslan

Köylü Nörtnal: Recep Konuk