Son Mühür- Tarihi Kıllıoğlu Hamamı, uzun yıllar kömür deposu olarak kullanılmış sonrasında Konak Belediyesi’nin geçen yıl restorasyon çalışmalarını tamamlayarak kent yaşamına kazandırılmıştı. Bu kez sanatçılar Elif Nadas ve Atakan Özayvaz’ın "Görünmeyen Formlar" adlı karma sergisiyle kapılarını açan tarihi mekan, gündelik nesneler üzerinden aidiyet, çocukluk ve belleğin izlerini simgeleyen eserleri büyüleyici bir atmosferde sanatseverlerle buluşturdu.

"Tam da böylesi günleri hayal etmiştik"

Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu da açılış törenine katılan isimler arasında oldu. Başkan Mutlu; “Bugün bu tarihi mekanda sizlerle bir arada olmaktan büyük bir onur ve mutluluk duyuyoruz. Bu yapıyı geçen yıl restore ederek yeniden sanatın ve kültürün hizmetine sunduğumuzda, tam da böylesi günleri hayal etmiştik.

Geçmişten bugüne taşıdığı hikayeler ve yaşanmışlıklarla bizlere ilham verirken, bugün sanatın ve birbirinden kıymetli eserlerin ışığında yeniden hayat buluyor. Değerli sanatçılarımıza, eserleriyle Konak’ımıza değer kattıkları, ilçemizi kültür ve sanatın merkezi haline getirme hedefimize katkı sundukları için teşekkürlerimi sunuyorum.

Bugün burada bizlerle olan siz değerli konuklarımıza da ayrıca teşekkür ediyorum. Desteğinizi ve ilginizi Konak’tan esirgememenizi diliyorum. Hep birlikte Basmane’yi, Kemeraltı’nı ve Konak’ı kültürün, sanatın merkezi haline getireceğimize yürekten inanıyorum” dedi.

Bellek, aidiyet ve silinmiş formlar

Başkan Nilüfer Çınarlı Mutlu’ya teşekkür eden Sanatçı Elif Nadas, şunları söyledi: “Atakan Özayvaz’ın üzerinde durduğu bellek, aidiyet ve algı kavramlarını ortak bir bağlamda birleştirmeyi öngördük. Ben gölge ve izlerden, hafızamızda kalan silinmiş formları resmetmeye çalıştım. Umarım sizlerde iz bırakacak bir sergi olur.”

Sanatçı Atakan Özayvaz ise “Çok heyecanlıyım, yaklaşık 1 yıldır bu sergi için hazırlanıyoruz. Ben aidiyet ve bellek kavramları üzerinde duruyorum daha çok. Elif Hanım da izler ve gölgeler… Bu bağlamda ortak bir çalışma yapıp bu sergiyi sizlerle açmış olmanın gururunu yaşıyoruz. Keyifli gezmeler diliyorum” ifadelerini kullandı.

Belediye tarafından Kıllıoğlu Hamamı’ndaki “Görünmeyen Formlar” sergisinin, 31 Ağustos 2026 tarihine kadar pazar ve pazartesi günleri hariç 09.00-18.00 saatleri arasında ziyarete açık olacağı bildirildi.