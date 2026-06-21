Son Mühür/ Emine Kulak- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu öncülüğünde toplanan Merkez Yönetim Kurulu (MYK) kararıyla İzmir İl Başkanı Çağatay Güç’ün görevden alınmasının ardından başlayan "koltuk nöbeti" dördüncü gününe girdi. Yeni İl Başkanı Utku Gümrükçü’nün bugün il binasına gelmesi beklenirken, Güç ve destekçilerinin bekleyişi sürüyor.

"Sonuna kadar mücadele edeceğiz"

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İzmir örgütünde, yönetim süreçlerine yönelik "mutlak butlan" tartışmalarıyla başlayan gerilim tırmanıyor. MYK toplantısından çıkan azil kararını kabul etmeyen Çağatay Güç ve beraberindeki partililer, il binasını terk etmeyeceklerini açıkladı. Karara karşı sonuna kadar mücadele edeceklerini belirten Güç destekçileri, bina içindeki nöbeti kararlılıkla sürdürüyor.

Utku Gümrükçü bugün İl binasına gelebilir



Çağatay Güç’ün yerine il başkanı olarak atanan, geçmiş dönem Çiğli Belediye Başkanı ve CHP Çiğli İlçe Başkanı Utku Gümrükçü’nün hamlesi ise merakla bekleniyor. Sosyal medya hesabı üzerinden Babalar Günü dolayısıyla paylaştığı mesajla dikkatleri üzerine çeken Gümrükçü’nün, bugün resmi olarak görevi devralmak üzere İzmir İl Binası’na gelmesi öngörülüyor.

Devir teslim öncesi İl Binasında önlem ve bekleyiş



Gümrükçü’nün binaya gelme ihtimali üzerine Çağatay Güç kanadındaki partililer il binasındaki nöbet trafiğini artırdı. İzmir siyasetinin kalbinin attığı CHP İl Başkanlığı'nda, gün içinde yaşanacak olası bir devir teslim veya karşı karşıya gelme durumu büyük bir merakla takip ediliyor.