Son Mühür / Osman Günden - İzmir’de uzun süredir tartışma konusu olan kent içindeki çimento fabrikalarına ilişkin açıklamalar siyasetin gündemini ısıttı. Cemil Tugay’ın, çimento fabrikalarının taşınamamasını “kanunlar” gerekçesine bağlamasına AK Parti cephesinden sert yanıt geldi. Uğur İnan Atmaca, sürecin hukuki ve teknik boyutlarını kamuoyuyla paylaşarak Tugay’ın açıklamalarını eleştirdi.

Tugay ne demişti?

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, 24 Aralık 2025 tarihinde yaptığı açıklamada, kent merkezinde yer alan çimento fabrikalarına ilişkin şu ifadeleri kullanmıştı:

“Bu fabrikaları hiçbir imar planı ve kanun ile buradan çıkartamıyorsunuz. Kanun onlardan yana. Makul olan, çevreyi kirletmelerine engel olacak tesisler yapmalarını sağlayacak bir imar planı.”

Bu sözler, İzmir Büyükşehir Belediyesi Meclisi’nde muhalefetin tepkisini çekti.

“Hangi kanun çimento fabrikalarından yana?”

AK Parti Grup Sözcüsü Uğur İnan Atmaca, yaptığı yazılı açıklamada Tugay’ın “kanun onlardan yana” söylemine açıkça itiraz etti. Atmaca, “Biz Sayın Tugay’dan, hangi kanunun çimento fabrikalarından yana olduğunu açıklamasını istiyoruz” diyerek sürecin Meclis ve yargı boyutuna dikkat çekti.

1/100.000 ölçekli plan notu hatırlatıldı

Atmaca, İzmir-Manisa Planlama Bölgesi’ne ilişkin 1/100.000 ölçekli Çevre Düzeni Planı’nda yer alan hükmü hatırlattı. Söz konusu plan notunda, kentsel yerleşme alanlarında sanayi tesislerinin yer alamayacağı, mevcut tesislerin ise ekonomik ömürlerini tamamladıklarında sanayi alanlarına taşınmasının esas olduğu vurgulanıyordu.

Bu gerekçeyle AK Parti Grubu’nun, söz konusu düzenleme İmar Komisyonu’na geldiğinde ret oyu verdiği belirtildi.

Plan notu revizyonu tartışma yarattı

Mahkeme kararları gerekçe gösterilerek hazırlanan 1/25.000 ölçekli Çevre Düzeni Planı ve plan notu değişikliğinde ise, mevcut sanayi tesislerinin faaliyet konusunu ve kapasitesini artırmamak şartıyla yatırımlar yapabilmesine izin veren bir düzenlemeye gidildi.

Atmaca’ya göre bu revizyon, çimento fabrikalarının kent dışına taşınma ihtimalini fiilen ortadan kaldırdı.

“Çevreyi koruma söylemi, tesise can suyu oldu”

AK Parti Grup Sözcüsü, Tugay’ın “çevreyi kirletmelerine engel olacak tesisler” söyleminin plan notuna, çevresel etkilerin iyileştirilmesi adı altında yatırımlara izin verilmesi şeklinde yansıdığını savundu. Bu düzenleme ile tesisin kent içinde onlarca yıl daha faaliyet göstermesinin önünün açıldığını öne sürdü.

Meclis süreci ve komisyon kararları

13 Ekim 2025 tarihli İzmir Büyükşehir Belediyesi Meclis gündemine gelen düzenleme, yeniden görüşülmek üzere İmar Komisyonu ve Hukuk Komisyonu’na sevk edildi. İmar Komisyonu’nun ikinci kez oy çokluğuyla aynı yönde karar aldığı, Hukuk Komisyonu’nun ise İzmir Bölge İdare Mahkemesi kararını gerekçe göstererek dosyanın yeniden değerlendirilmesini istediği aktarıldı.

Buna rağmen, düzenlemenin Meclis’te CHP Grubu’nun kabul, Cumhur İttifakı Grubu’nun ret oylarıyla oy çokluğuyla geçtiği ifade edildi.

“Masada farklı, sahada farklı bir yönetim”

Atmaca, Cemil Tugay’ın bir hekim olmasına ve Sağlıklı Kentler Birliği Başkanlığı görevini yürütmesine rağmen, çevre ve halk sağlığı açısından riskli bir tesisin ömrünü uzatan bir sürecin önünü açtığını savundu.

“EXPO 2027 İzmir mottosunu ‘Tek Sağlık’ olarak belirleyen bir anlayıştan, çevreyi ve insan sağlığını tehdit eden bir tesise destek çıkması şaşırtıcıdır” değerlendirmesinde bulundu.

“Firmaya milyon dolarlık avantaj sağlandı” iddiası

AK Parti cephesi, taşınma maliyetleri ve lojistik avantajlar dikkate alındığında, alınan kararlarla firmaya yaklaşık 10 milyon dolarlık bir ekonomik fayda sağlandığını da ileri sürdü.

Açıklama, “Kamuoyunu manipüle etmeyin. Kanun onlardan yana değil, siz ve hukukçunuz onlardan yanasınız” ifadeleriyle sona erdi.

İzmir Büyükşehir'den Çimentaş'a kıyak plan! İddialar vahim, taraflar suskun ama konu artık CİMER'de

Hakan Kandemir gündeme taşımıştı!

Büyükşehir Belediyesi ve Ahmet Okyay'ın iddialar karşısında sessiz kalması sonucunda Kandemir Medya harekete geçmişti. Hakan Kandemir konuyu Cimer'e taşımıştı.