Son Mühür/ Seçil Ünlü - İzmir Büyükşehir Belediyesi, kent genelinde mezarlık hizmetlerini sürdürülebilir ve planlı hale getirmek amacıyla çalışmalarını genişletti. Artan nüfus yoğunluğu dikkate alınarak yeni gömü alanları belirlenirken, mevcut mezarlık alanlarının yanı sıra geleceğe dönük ihtiyaçlara yanıt verecek planlamalar yapıldı.

Kısa ve orta vadede 2,5 milyon metrekare, uzun vadede ise 1,5 milyon metrekarelik alanın mezarlık olarak kente kazandırılması hedeflendi.

1,5 yılda 236 bin metrekare alan hizmete açıldı

Kent genelinde toplam 23 milyon metrekarelik mezarlık alanında hizmet verildiği bildirildi. Son 1,5 yıl içinde Gaziemir, Kemalpaşa, Menderes, Menemen, Bornova, Karşıyaka ve Çiğli ilçelerinde toplam 236 bin metrekarelik yeni alan defin hizmetine açıldı.

Kısa vadeli hedef: 251 bin metrekare

Kısa vadede toplam 251 bin metrekarelik yeni mezarlık alanının daha hizmete alınması planlandı. Bu kapsamda Bornova, Buca, Güzelbahçe ve Seferihisar ilçelerinde çalışmaların sürdüğü belirtildi.

Buca, Bornova, Bergama, Kemalpaşa, Kınık, Torbalı, Seferihisar, Urla ve Menemen ilçelerinde toplam 369 bin metrekarelik alanın belediye adına devir ve tahsis işlemleri tamamlandı. Bu alanlara ilişkin projelendirme süreci başlatıldı.

2,5 milyon metrekarelik orta vadeli program

Orta vadede 2,5 milyon metrekarelik alanın mezarlık olarak kazandırılmasına yönelik imar planı, devir ve tahsis işlemleri ile yapım sürecinin devam ettiği bildirildi. Bu çalışmalarla birlikte kent genelinde mezarlık kapasitesinin sistemli biçimde artırılması amaçlandı.

İl Hıfzıssıhha Kurulu onayı alınan alanlar

Toplam 1,5 milyon metrekarelik alanın mezarlık olarak kullanılması için gerekli onayların alındığı açıklandı. Bornova, Menderes, Menemen, Güzelbahçe, Seferihisar, Bergama, Torbalı, Dikili, Karşıyaka ve Ödemiş ilçelerindeki alanların orta vadede defin hizmetine sunulması planlandı.

Ayrıca Karşıyaka, Dikili, Seferihisar ve Ödemiş ilçelerinde toplam 611 bin metrekarelik alan için imar planlama çalışmalarına başlandı.

Uzun vadede orman alanları için görüş talebi

Uzun vadeli planlamalar kapsamında Aliağa, Buca, Balçova, Gaziemir, Karabağlar ve Menderes ilçelerinde yaklaşık 1,5 milyon metrekarelik orman alanının mezarlık olarak kullanılabilmesi için Orman Bölge Müdürlüğü’nden uygunluk görüşü talep edildi. Bu adımla, İzmir genelinde mezarlık ihtiyacının uzun vadede planlı biçimde karşılanması hedeflendi.