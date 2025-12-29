Son Mühür / Şirketlerin borçlarını yeniden yapılandırabilmesi amacıyla başvurduğu konkordato süreci, 2025 yılında özellikle üretim ve ticaret sektörlerinde daha sık gündeme gelmeye başladı. Mahkemelerce verilen geçici mühlet kararlarıyla şirketler, alacaklılara karşı belirli bir süre koruma altına alınırken, mali yapıların sürdürülebilir olup olmadığı yargı denetiminde inceleniyor. Bu kapsamda; Miraç Cam Pazarlama Ticaret Limited Şirketi ile Teknopet Plastik Ürünleri ve PET Ambalaj Sanayi Ticaret Anonim Şirketi’nin yanı sıra Bekir Şenolsun ve Mahmut Zafer Şenolsun tarafından açılan davada İzmir 1. Asliye Ticaret Mahkemesi, cam ve ambalaj sektöründe faaliyet gösteren iki şirket ile iki gerçek kişi hakkında konkordato kapsamında geçici mühlet kararı verdi.

24 Aralık’tan itibaren geçerli

Mahkeme, 2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu’nun 287’nci maddesi uyarınca, 24 Aralık 2025 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere geçici mühlet verilmesine hükmetti. Karar kapsamında, konkordatonun başarıya ulaşıp ulaşamayacağının yakından incelenmesi amacıyla bağımsız denetçi Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Bünyamin Sinci, geçici konkordato komiseri olarak görevlendirildi.

Paşabahçe ve Şişecam ürünleri satışı yapıyor

Konkordato talebinde bulunan şirketlerden Miraç Cam Pazarlama Ticaret Limited Şirketi, cam ve züccaciye ürünlerinin toptan ve perakende satışı alanında faaliyet gösterdiği, ayrıca Paşabahçe ve Şişecam markalı ürünlerin satış ve pazarlamasını yürüttüğü biliniyor. Şirket, PET ambalaj, plastik şişe, kavanoz ve benzeri ürünlerin üretimi alanında faaliyet gösteriyor.

İlk duruşma mart ayında

Dosyanın ilk duruşmasının 12 Mart 2026 tarihinde saat 11.30’da İzmir Bölge Adliye Mahkemesi Ek Hizmet Binası’nda bulunan İzmir 1. Asliye Ticaret Mahkemesi heyet duruşma salonunda yapılacağı açıklandı.