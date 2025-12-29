Son Mühür - Ticaret Bakanlığı tarafından Ankara’da düzenlenen Türkiye Ahilik Buluşması törenine katılan İzmir Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği (İESOB) Başkanı Yalçın Ata, Ahi Esnaf Beratı ile onurlandırıldı. Berat, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz tarafından verildi.

Törene katılan Ticaret Bakanı Ömer Bolat ile Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu Genel Başkanı Bendevi Palandöken, Yalçın Ata’yı tebrik ederek İzmir esnaf teşkilatının her yıl sergilediği başarılı performansa dikkat çekti.

“Ahilik bereketin temelidir”

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, törende yaptığı konuşmada ahlak temelli ticaret anlayışının toplumun bereketini artıracağını vurguladı. Bolat, Ahilik geleneğini yaşatmaya ve güçlendirmeye yönelik çalışmaların kararlılıkla sürdürüldüğünü belirterek, bu geleneği onurla temsil eden esnaf ve teşkilat yöneticilerine teşekkür etti.

“Yalçın Ata bizim için kıymetli”

TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken ise İzmir’in esnaf teşkilatları arasında Türkiye genelinde müstesna bir konumda bulunduğunu ifade etti. Palandöken, Yalçın Ata’nın liderliğinde İzmir Esnaf Teşkilatı’nın çalışmalarını yakından ve takdirle izlediklerini belirterek, şeffaflık, üretkenlik ve dayanışma ruhunun bu başarının temelini oluşturduğunu söyledi.

“Bu gurur İzmir esnaf teşkilatının”

Ahi Esnaf Beratı’nı almaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren İESOB Başkanı Yalçın Ata, bu onurun şahsına değil, İzmir Esnaf Teşkilatı’na ait olduğunu vurguladı. Ata, Ahilik ilkelerinin ticaret ve sosyal yaşamda dürüstlük, birlik ve beraberliği esas aldığını belirterek, bu değerlerin esnafın kültürel kimliğini oluşturduğunu ifade etti.

İESOB yöneticilerinin ve oda başkanlarının Ahi öğretilerini topluma doğru şekilde aktarmayı bir sorumluluk olarak gördüğünü belirten Ata, bu anlayışla çalışmalarını sürdürdüklerini kaydetti.

Esnaf teşkilatında büyük memnuniyet

İzmir Esnaf Teşkilatı’nın Ahi Esnaf Beratı’ndan dolayı büyük mutluluk yaşadığı bildirildi. Oda başkanları ve yöneticilerin sosyal medyada yapılan paylaşımlarda gurur ve memnuniyetlerini dile getirdiği ifade edildi.