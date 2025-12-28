Olay, Diyarbakır’ın Sur ilçesine bağlı Beybulak Mahallesi Sarıkaş mezrasında meydana geldi. “Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama” suçundan tutuklu bulunduğu cezaevinden bir süre önce tahliye edilen Okay Gür, dini nikâhla birlikte yaşadığı Rojda Yakışıklı’yı henüz bilinmeyen bir nedenle boğarak öldürdü. Gür, ardından Yakışıklı’nın cansız bedenini mezraya yaklaşık 4 kilometre uzaklıktaki boş bir araziye götürerek toprağa gömdü.

Yakalandı

Rojda Yakışıklı’dan haber alamayan yakınlarının durumu jandarmaya bildirmesi üzerine ekiplerce inceleme başlatıldı. Yapılan araştırmada Yakışıklı’nın öldürüldüğü belirlendi. Cinayet şüphelisi Okay Gür yakalanarak gözaltına alındı. Yakışıklı’nın cansız bedeni araziden çıkarılarak otopsi için Adli Tıp Kurumu’na götürülürken, Okay Gür’ün jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.