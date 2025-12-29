Lösemili Çocuklar Sağlık ve Eğitim Vakfı, İzmir’de lösemi tedavisi gören çocuklar için özel bir yılbaşı etkinliği düzenledi. Renkli görüntülere sahne olan organizasyonda çocuklar, oyunlar, maskotlar ve eğlenceli aktiviteler eşliğinde yeni yılı karşılamanın mutluluğunu yaşadı.

Otelde düzenlenen etkinlikte coşku hakimdi

İzmir’de bir otelde gerçekleştirilen yılbaşı partisinde, lösemi tedavisi gören çocuklar için moral ve motivasyon dolu bir gün planlandı. Noel Baba ve Noel Anne kostümlü animatörler, palyaçolar, oyun ablaları ve maskotlar eşliğinde düzenlenen etkinlikte çocuk diskosu büyük ilgi gördü.

Çocuklar yeni yılı eğlenceyle karşıladı

Gün boyunca süren etkinliklerde çocuklar müzik eşliğinde dans etti, sihirbazlık gösterilerini izledi ve oyun alanlarında doyasıya eğlendi. Yeni yıl temalı aktivitelerle hazırlanan organizasyon, çocuklara tedavi sürecinin zorluğunu bir günlüğüne de olsa unutturdu.

“Moral ve motivasyon tedavinin en önemli parçası”

Etkinliğe ilişkin açıklamalarda bulunan LÖSEV İzmir Halkla İlişkiler Koordinatörü Gamze Berçin Edirne, Ege Bölgesi’nde LÖSEV’e kayıtlı çocuklarla bir araya gelmekten büyük mutluluk duyduklarını ifade etti.

Edirne, “2026 yılının gelişini çocuklarımızla birlikte kutluyoruz. Gün boyunca onların keyif alacağı pek çok etkinlik planladık. Sihirbazlık gösterileri, koro eşliğinde şarkılar ve oyunlarla dolu bir program hazırladık. Çünkü tedavi sürecinde moral ve motivasyon çocuklarımız için en az ilaçlar kadar önemli” dedi.

“Doktor izni olan çocuklarımızla bir aradayız”

Çocukların tedavi sürecinde sosyal hayattan uzak kalabildiğine dikkat çeken Edirne, etkinliğe katılımın doktor kontrolünde gerçekleştiğini belirtti. “Bugün burada olması uygun görülen, idame tedavi dönemine geçen çocuklarımızla birlikteyiz. Sosyalleşmeleri ve kendilerini iyi hissetmeleri bu süreçte çok kıymetli” diye konuştu.

Hediyeler önceden hazırlandı

Etkinliklerde yaşanan yoğunluğu azaltmak için çocukların yeni yıl dileklerinin önceden toplandığını aktaran Edirne, gönüllülerin desteğiyle yürütülen “Bir Dilek Tut” projesi kapsamında hediyelerin çocukların evlerine kargo ile gönderildiğini söyledi.

“Bizim tek dileğimiz onların mutlu olması. O yüzden her detayı çocuklarımızın yüzünü güldürecek şekilde planlıyoruz” ifadelerini kullandı.

LÖSEV’den yıl boyunca motivasyon etkinlikleri

LÖSEV yetkilileri, benzer moral ve motivasyon etkinliklerinin yıl boyunca devam edeceğini, lösemili çocukların hem fiziksel hem de psikolojik olarak güçlenmesini desteklemeyi amaçladıklarını vurguladı.