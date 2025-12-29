Son Mühür/ Beste Temel - Göztepe Rotaract Kulübü, iklim krizinin gündelik yaşamla bağını görünür kılmayı hedefleyen “Bir Adım At, Değişimi Başlat” projesiyle gençleri küçük ama sürdürülebilir çevresel adımlar atmaya davet etti. İzmir’de hayata geçirilen proje, kısa sürede uluslararası bir dayanışma ağına dönüştü.

“Değişim bireysel alışkanlıklarla mümkün”

İklim krizinin çoğu zaman büyük ve uzak bir sorun olarak algılandığını vurgulayan Kulüp Başkanı Aylis Mavi, projenin bu algıyı kırmayı hedeflediğini belirtti. Mavi, değişimin bireysel farkındalık ve günlük alışkanlıklarla mümkün olabileceğine inandıklarını ifade ederek, herkesin kendi hayatında uygulayabileceği küçük ama etkili adımları görünür kılmak istediklerini söyledi.

Altı ülkede eş zamanlı katılım

İzmir’den yükselen çağrı; Fransa, İtalya, Bulgaristan, Ekvador, Sri Lanka ve Meksika’daki Rotaract ve Interact kulüplerinin katılımıyla uluslararası bir harekete dönüştü. İlk aşamada farklı ülkelerden kulüplerle temas kurularak ortak bir katılım zemini oluşturuldu.

Yedi gün, yedi çevresel eylem

Proje kapsamında yedi gün boyunca her gün tek bir çevresel eylem belirlendi. Katılımcıların bu eylemleri kendi günlük rutinlerine uyarlamaları teşvik edildi. Uygulanan adımların sosyal çevreyle paylaşılmasıyla farkındalığın zincirleme biçimde yayılması amaçlandı.

Sahaya dayalı çalışmalar planlanıyor

Projenin yalnızca dijital farkındalıkla sınırlı kalmayacağını belirten Mavi, önümüzdeki dönemde sahaya dayalı faaliyetlerin de hayata geçirileceğini açıkladı. Yeni aşamalarda kıyı ve park temizliği, atık ayrıştırma ve geri dönüşüm odaklı mikro etkinlikler, okul ve gençlik iş birlikleriyle yürütülecek kısa süreli alışkanlık programları ile iklim okuryazarlığını artırmaya yönelik atölye ve uzman buluşmaları planlanıyor.

Gençler için ortak eylem takvimi

Uluslararası boyutu genişletilmek istenen projede, farklı ülkelerdeki kulüplerle ortak eylem takvimleri oluşturularak belirli günlerde eş zamanlı çevresel aksiyonlar düzenlenmesi hedefleniyor. Göztepe Rotaract Kulübü, bu adımlarla iklim krizine karşı gençlerin yalnızca söz söyleyen değil, harekete geçen bir özne olmasını amaçlıyor.