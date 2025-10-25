Son Mühür/ Beste Temel - Karşıyaka Belediyesi, Birleşmiş Milletler tarafından ilan edilen 11 Ekim Dünya Kız Çocukları Günü kapsamında önemli bir farkındalık etkinliği düzenledi.

İsmail Hakkı Tonguç Gençlik Eğitim Merkezi (KARGEM)’de gerçekleştirilen eğitimde, kız öğrencilere “Kadın Sağlığı ve Menstrual Döngü” konularında bilgi verildi. Etkinlikte, Opr. Dr. Sultan Özkan Karataş, ergenlik dönemindeki fiziksel ve duygusal değişimlerle ilgili bilgi paylaştı. Katılımcılara, menstrual döngüye dair doğru bilinen yanlışlar aktarıldı ve kadın bedeninin doğal döngüsüne dair farkındalık kazandırıldı.

Dayanışmayla farkındalık

Eğitim kapsamında, Mavişehir Rotaract Kulübü, Mersin Yenişehir Belediyesi, 2430. Bölge Mersin Akdeniz Rotaract Kulübü ve RotaYoga Hobi Grubu iş birliğiyle gerçekleştirilen “Döngüye Destek Yogası” etkinliğinden elde edilen bağışlarla temin edilen hijyenik pedler öğrencilere dağıtıldı. Katılımcılar, kadın sağlığı konusundaki bilimsel bilgileri öğrenirken, regl sürecinin yaşamın doğal bir parçası olduğu vurgulandı.

Ünsal: “Eşit bir gelecek için çalışıyoruz”

Karşıyaka Belediye Başkanı Yıldız Ünsal, kadın sağlığı ve toplumsal farkındalık konularında sürdürülen projelerin önemine dikkat çekti: “Bilgi güçtür, bilinçlenmek özgürleşmektir. Kız çocuklarımızın bedenlerini tanımaları, kendilerine güvenle yaklaşmaları ve eşit bir geleceğe adım atmaları için üzerimize düşeni yapacağız. Karşıyaka Belediyesi olarak kadın sağlığı, eğitim ve farkındalık alanlarında örnek projeler üretmeyi sürdüreceğiz. Her bir kız çocuğumuzun güçlü, özgüvenli ve bilinçli bireyler olarak yetişmesi için yanlarında olmaya devam edeceğiz.”

Farkındalık eğitimi ilgi gördü

KARGEM’de gerçekleştirilen etkinlikte öğrenciler, hem bilgilendirici sunumlara katıldı hem de sorularıyla eğitime aktif şekilde dahil oldu. Etkinlik sonunda öğrencilere teşekkür eden belediye yetkilileri, bu tür farkındalık çalışmalarının yıl boyunca süreceğini belirtti.