Son Mühür/ Beste Temel- İzmir Büyükşehir Belediyesi Meclisi AK Parti Grup Sözcüsü Uğur İnan Atmaca, son dönemde Bergama ve Foça ilçelerinde yaşanan ve can kaybıyla sonuçlanan taşkın felaketlerinin ardından sert bir açıklama yaparak İZSU'yu (İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü) hedef aldı. Atmaca, yaşanan olaylarda iki vatandaşın hayatını kaybetmesi ve çok sayıda vatandaşın maddi zarara uğraması nedeniyle, "Bergama ve Foça'daki taşkınların sorumlusu kim?" sorusunu yüksek sesle dile getirdi.

Kontrol görevlileri taşkınları önleyemedi mi?

Atmaca, taşkınların ardından İZSU’nun bakım ve temizlik süreçlerini mercek altına aldı. Geçtiğimiz yıl yine bir yağış sonrası yolda biriken suya basan iki vatandaşın elektrik çarpması sonucu hayatını kaybetmesini hatırlatan AK Parti Grup Sözcüsü, yaşanan faciaların tesadüf olmadığını ima etti. Özellikle 2024 İZSU Sayıştay Raporu'nda yer alan, “İdarenin Yapım İşlerinde Görevli Olan Kontrol Görevlilerinin İşin Başında Bulunmadan İmalat Yapılması” bulgusunun akıllara ciddi şüpheler getirdiğini belirten Atmaca, “Temizlik ve bakım işleri yapılırken işin başında İZSU kontrol görevlileri yok muydu?” diyerek kurumsal denetim eksikliğini sorguladı.

EKAP tarama sonuçları şüpheleri artırdı: İhaleler nereye odaklandı?

Atmaca, iddialarını somut verilere dayandırmak amacıyla EKAP (Elektronik Kamu Alımları Platformu) üzerinden İZSU ihalelerini incelediklerini ifade etti. "Bergama", "Foça", "Yağmursuyu Sistemlerinin temizliği" ve "Yağmursuyu Izgaraları" gibi anahtar kelimelerle yapılan aramaların sonuçlarının "gerçekten çok ilginç" olduğunu belirtti. Yapılan EKAP taramasına göre İZSU'nun, muhtelif cadde ve bulvarlardaki yağmur suyu sistemlerinin temizliği için sırasıyla 25 Kasım 2024, 19 Mart 2025 ve 23 Mayıs 2025 tarihlerinde ihaleler gerçekleştirdiği ortaya çıktı. Ancak bu son ihalenin İzmir’in 11 Merkez İlçesi'ni kapsadığı bilgisi dikkat çekti.

"Bergama ve Foça için ihale haberi yok" İddiası

Atmaca, yaptıkları açık kaynak taramalarında ve basında çıkan haberlerde, Bergama ve Foça ilçelerini kapsayan özel bir temizlik ve bakım ihalesine dair bir bilgiye rastlanmadığını öne sürdü. İZSU'nun geçmişte bazı işleri "pireyi deve yapmayı, hatta bazı işleri birden fazla kez basında paylaşmayı, çalışıyormuş gibi yapmayı" sevdiğini iddia eden Atmaca, bu nedenle bulgularını kamuoyuna taşıdıklarını ifade etti. Atmaca, İZSU yetkililerine çağrıda bulunarak, yoğun yağışlar öncesinde bu iki ilçe için yapılmış herhangi bir temizlik ve bakım ihalesi varsa bunun derhal kamuoyuyla paylaşılması gerektiğini söyledi.

Can kayıplarının tek sorumlusu İZSU

AK Parti Grup Sözcüsü Uğur İnan Atmaca, aksi bir durumun ispatlanamaması halinde, yani bu iki ilçede taşkın öncesi yeterli temizlik ve bakım yapılmadığının ortaya çıkması durumunda, meydana gelen can ve mal kayıplarının tek sorumlusunun İzmir Büyükşehir Belediyesi ve İZSU olacağını kesin bir dille belirtti.