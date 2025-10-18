İzmir’de AK Parti Genel Merkez Sivil Toplum ve Halkla İlişkiler Başkanlığı tarafından düzenlenen “Bir Sofra’da İlle de Roman” programı, yoğun katılımla gerçekleştirildi. Etkinliğe AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Balıkesir Milletvekili Av. Belgin Uygur, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Sevim Sayım Madak, AK Parti MKYK Üyesi Hamza Dağ, AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı ile milletvekilleri ve çok sayıda Roman yurttaş katıldı.

Uygur: “Hiçbir kimliği ötekileştirmedik, gönülleri birleştirdik”

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Belgin Uygur, konuşmasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde ayrımcılığın her türünün ortadan kaldırıldığını vurguladı.

“Biz bu topraklarda hiçbir kimliği ötekileştirmedik, hiçbir rengi dışlamadık. Cumhurbaşkanımızın güçlü liderliğiyle yıllardır milletimizin arasına örülmek istenen duvarları yıktık, gönülleri birleştirdik.”

Roman vatandaşların sosyal ve ekonomik yönden güçlenmesi için yapılan çalışmalara dikkat çeken Uygur, farklı bakanlıklarca yürütülen destek programlarını hatırlattı:

“Roman kardeşlerimizin eğitimden istihdama, sanattan sosyal hayata kadar her alanda güçlenmesi için çalışıyoruz. Çünkü biliyoruz ki; onlarsız bir Türkiye eksik kalır.”

Dağ: “Roman gerçeğini bilmeden İzmir’i anlamak mümkün değil”

AK Parti MKYK Üyesi Hamza Dağ, Roman vatandaşlara yönelik çalışmaların devam edeceğini belirtti:

“Roman kardeşlerimiz için üzerimize düşeni yapmaya gayret ettik. Daha atacağımız çok adım var. Roman gerçeğini bilmeden, İzmir’i okumak mümkün değildir.”

Saygılı: “AK Parti, Roman kardeşlerimizin gönlündeki en büyük partidir”

AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı ise Roman toplumu ile olan gönül bağının partinin kuruluşundan bu yana sürdüğünü ifade etti:

“Yaklaşık bin iki yüz yıldır bu toprakların ayrılmaz bir parçası olan Roman kardeşlerimiz bu milletin coşkusudur. AK Parti, 24 yıldır Roman kardeşlerimizin gönlündeki en büyük partidir.”

Saygılı ayrıca, İzmirli Roman siyasetçi Cemal Bekle’nin Ankara’da partinin yönetim kademelerinde yer almasının, Roman vatandaşların siyasetin merkezinde temsil edildiğinin göstergesi olduğunu söyledi.

Uygur’dan İzmir’de yoğun temas

Programın ardından Belgin Uygur, İl Başkanı Bilal Saygılı ile birlikte İzmir Esnaf ve Sanatkârlar Odası, İzmir Balkan Göçmenleri Federasyonu ve AK Parti teşkilatlarının STK başkanlarıyla bir araya geldi. Gün boyu süren temaslar kapsamında MHP İzmir İl Başkanlığı da ziyaret edildi.

Etkinlik, “Birlikte Türkiye’yiz, birlikte Roman kardeşliğiyiz” mesajıyla sona erdi.